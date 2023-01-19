Будет водянистое и с комочками: 6 ошибок, которые портят картофельное пюре

Пюре – блюдо, часто появляющееся на столах украинцев. Она легко готовится, имеет насыщенный, нежный картофельный вкус и подходит к мясу, рыбе и салатам. Но далеко не всем удается приготовить пюре правильно. Вместо воздушного блюда получается безвкусная, водянистая, или наоборот клейкая масса и часто с комочками. Поэтому мы расскажем, какие ошибки в приготовлении могут испортить пюре и как их избежать.

Ошибка №1. Неправильный картофель

Не всякий картофель хорошо толчется. Иногда отваренные клубни довольно сложно растолочь в пюре, остаются комочки. Для пюре больше всего подходит хорошо разваренный картофель. В ней больше всего крахмала, ее легко растолочь, она очень вкусная, сладковатая. Такие характеристики имеет картофель с белым телом. Красный картофель содержит меньше крахмала, его рекомендуют жарить, а желтый очень хорошо держит форму, он сравнительно более твердый.

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Ошибка №2. Мелкая нарезка

Если нарезать картофель маленькими кубиками, то сварится он очень быстро, велика вероятность того, что он переварится и наберет очень много воды. Поэтому лучше всего резать картофель большими кусками, на половинки или четвертинки, если клубни слишком велики. Пусть варить придется дольше, зато блюдо получится вкуснее.

Ошибка №3. Горячая вода

Если вы заливаете картофель горячей или кипящей водой, он сварится неравномерно. Наружная часть сварится очень быстро и начнет развариваться, а внутри картофель еще будет сырым. Делать пюре из недоваренного картофеля – плохая идея, поскольку блюдо будет невкусным, с комочками, которые не удастся разбить. Так что лучше всего заливать картофель холодной водой. Так она будет вариться подольше, но равномерно.

Ошибка №4. Бурное кипение

Когда картофель бурно кипит в кастрюле, он может начать разваливаться еще до приготовления. В результате мы получим водянистое месиво. Пюре из него получится легко, это правда, только по вкусу оно будет неприятным. Так что лучше всего варить картофель на среднем огне, не давать ему сильно кипеть.

Ошибка №5. Солить готовый картофель

Соль нужно добавить в кастрюльку после закипания картофеля. Тогда клубни постепенно впитают в себя соль. Если солить уже сваренный картофель или готовое пюре, то вкус будет хуже и соли понадобится гораздо больше.

Ошибка №6. Сразу толчь

Вы сварили картошку, слили воду и уже вооружились пестиком. Лучше подождать немного и дать картофелю подсохнуть. Ее можно даже оставить на горячей конфорке (но нужно следить, чтобы содержимое кастрюли не подгорел). Дело в том, что в кастрюльке все равно остается немного воды, все слить очень сложно. Да и подсушенный после варки картофель даст более насыщенный вкус будущему пюре.

Ошибка №7. Холодное молоко

Холодное молоко ведет к серому и невкусному пюре. Оно будет похоже на шпатлевку, да и цвет не слишком аппетитный. Поэтому, прежде чем добавить молоко, его нужно подогреть. Перемешивать нужно продукты примерно одной температуры, тогда они подружатся и получится вкусное пюре.

Ошибка №8. Холодное масло

Пункт выше относится и к сливочному маслу, которое мы часто бросаем в пюре прямо из морозилки или холодильника. Так поступать нельзя. Масло, конечно, растопится в горячем картофеле, но может испортить блюдо. Нужно растапливать масло в горячем молоке: подогреть всю смесь, но не доводить до кипения. И затем добавлять молоко с маслом в горячий картофель.

Если вы прислушиваетесь к этим советам, то получите замечательное блюдо, секреты которого у вас будут спрашивать даже мама с бабушкой.

Напомним, UAportal рассказал, как сделать пухленький и нежный омлет, и не допустить ошибок, которые могут превратить его в плоский блин.

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