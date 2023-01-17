Никогда не будет пышным: ошибки, портящие омлет во время приготовления

Казалось бы, приготовить омлет может каждый, но далеко не у всех он получается пышным и вкусным. Все дело в том, что процесс приготовления скрывает несколько секретов, влияющих на результат. Ведь немногие хотят получить сухой корж или полуживой блин вместо нежного, пышного как суфле омлета. Сегодня мы расскажем, какие ошибки следует избегать, чтобы ваш завтрак был неповторимым, а сам рецепт омлета просили все родные и знакомые.

Ошибка №1

Омлет нужно готовить, соблюдая правильные пропорции. Это означает, что на 4-5 куриных яиц берется 200-250 граммов молока, а на 1 яйцо – 1-1,5 ст. л. молока. Если добавлять муку, то на 1 одно яйцо – максимум 1/2 ст. л.

Ошибка №2

Оказывается, омлет не любит, когда его сбивают в пышную пену. Безусловно, на сковороде он поднимется, но на тарелке непременно осядет. Поэтому яйца аккуратно перемешивают венчиком или вилкой, не взбивая, и с добавлением соли.

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Ошибка №3

Чем меньше радиус сковороды, тем пышнее получается омлет. Поклонники этого блюда давно поняли, что омлет растет вверх, а не вширь. Если сковорода большая, то она просто расплывется ее плоскостью и вряд ли поднимется даже в духовке.

Ошибка №4

Температурный режим также нельзя игнорировать. Если готовите на сковороде, выливайте смесь на хорошо разогретую сковороду. А если в духовке, то в заранее разогретой, чтобы омлет сразу же схватился. Но если огонь сильный, то омлет станет плотным и жестким, потому что белок скоро свернется.

Ошибка №5

Крышкой сковороду накрывают после того, как смесь начала прожариваться, то есть когда верхняя ее часть начнет становиться гуще. Снимать крышку сразу тоже не стоит. Сначала уберите сковороду из огня и дайте постоять блюду 3-5 минут. После этого можно разлагать ее в тарелки и не бояться, что омлет опадет.

Если готовите в духовке, то сначала выключите ее, затем откройте немного дверцы, и после того как омлет немного отстоится в духовке, смело его вынимайте.

Напомним, UAportal рассказал, какие ингредиенты не нужно добавлять в котлетный фарш, чтобы не испортить блюдо. Если вы любите экспериментировать во время приготовления, важно обратить внимание на эти моменты.

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