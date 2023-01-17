Ніколи не буде пухким: помилки, які псують омлет під час приготування

Здавалося б, приготувати омлет може кожен, проте далеко не у всіх він виходить пишним та смачним. Вся справа в тому, що процес приготування приховує декілька секретів, які і впливають на результат. Адже мало хто хоче отримати сухий корж або напівживий млинець замість ніжного, пишного як суфле омлету. Сьогодні ми розкажемо, яких помилок варто уникати, аби ваш сніданок був неповторним, а сам рецепт омлету просили всі рідні та знайомі.

Помилка №1

Омлет потрібно готувати, дотримуючись правильних пропорцій. Це означає, що на 4-5 курячих яєць береться 200-250 грамів молока, але в 1 яйце – 1-1,5 ст. л. молока. Якщо додавати борошно, то на 1 одне яйце – максимум 1/2 ст. л.

Помилка №2

Виявляється, омлет не любить, коли його збивають у пишну піну. Безперечно, на сковороді він підніметься, але на тарілці неодмінно осяде. Тому яйця акуратно перемішують віночком або виделкою, не збиваючи, і з додаванням солі.

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Помилка №3

Чим менший радіус сковороди, тим пишніше виходить омлет. Шанувальники цієї страви давно зрозуміли, що омлет росте вгору, а не вшир. Якщо сковорода велика, то він просто розпливеться її площиною і навряд чи підніметься навіть у духовці.

Помилка №4

Температурний режим також не можна ігнорувати. Якщо готуєте на сковороді, виливайте суміш на добре розігріту сковорідку. А якщо в духовці, то в заздалегідь розігрітій, щоб омлет одразу ж "схопився". Але якщо вогонь сильний, то омлет стане щільним і жорстким, тому що білок швидко згорнеться.

Помилка №5

Кришкою сковороду накривають після того, як суміш почала просмажуватися, тобто коли верхня її частина почне ставати густішою. Знімати кришку одразу теж не варто. Спочатку приберіть сковороду з вогню та дайте страві постояти 3-5 хвилин. Після цього можна розкладати її в тарілки і не боятися, що омлет опаде.

Якщо готуєте в духовці, то спочатку вимкніть її, потім трохи відчиніть дверцята, і після того як омлет трохи відстоїться в духовці, сміливо його виймайте.

Нагадаємо, UAportal розповів, які інгредієнти не треба додавати до котлетного фаршу, щоб не зіпсувати страву. Якщо ви любите експериментувати під час приготування, то важливо звернути увагу на ці моменти.

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