Зіпсують ваші котлети: які інгредієнти не треба додавати до фаршу

Котлети – страва, яка часто з’являється на нашому столі. Є безліч рецептів їхнього приготування, але навіть це не зупиняє господарок від експериментів. Вони пробують різні добавки у фарш, але, на жаль, не знають, що деякі інгредієнти не покращують смак котлет, а лише псують його. Сьогоднішня стаття дозволить вам дізнатися, що небажано додавати у фарш.

Зазначимо, що обов'язково потрібно брати лише свіжий фарш, щоб отримати смачну страву. До того ж, краще його не купувати, а робити самостійно. Це зможе підтвердити абсолютно будь-який кухар.

Якщо ви налаштувалися готувати фарш і хочете поекспериментувати з рецептом, щоб досягти ідеально соковитих котлет, то врахуйте, що наступні інгредієнти краще не використовувати.

Свіжий білий хліб не варто додавати до котлетного фаршу. Батон зробить котлети сухими, соковитості буде мало. Краще використовувати розмочені панірувальні сухарі. Зробити їх можна з чорного буханця хліба, розмоченого у звичайній воді.

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Наступний інгредієнт – молоко. Багато кухарів говорять про те, що молоко не дозволяє м'ясному смаку грати всіма фарбами, тому навіть для розмочування сухарів чи хліба беріть звичайну воду, а не молоко. Молоко робить фарш жорсткішим, а це не той результат, якого ми намагаємося досягти.

Яловичий фарш – це мастхев для котлет. Смачні та соковиті котлети виходять саме з яловичого фаршу. Однак робити котлети повністю тільки з нього не можна. Є ймовірність того, що котлети нагадуватимуть вам гуму. Тому обов'язково варто розбавляти яловичий фарш свинячим або курячим. Тоді у вас буде ідеальне поєднання, яке дозволить зробити смачні котлети.

Лід. Під льодом мається на увазі заморожена вода, яку раніше додавали для соковитості. У цьому немає особливого сенсу, набагато ефективніше додати у фарш невелику кількість газованої води.

Якщо покласти дуже багато спецій, то вони зіпсують смак страви. Деколи навіть складно підібрати ті спеції, які ідеально доповнюватимуть смак котлет, тому не варто переборщувати, коли можна додавати в потрібній кількості тільки сіль і перець.

Часник – це інгредієнт, який додають опираючись на свій смак, але варто пам'ятати, що ми готуємо котлети, а для них часник необов'язковий. Інгредієнт не робить страву смачнішою, а когось надмірно часниковий смак може навіть відштовхнути.

Краще використовувати обсмажену цибулю. До речі, соковитість безпосередньо залежить від кількості цибулі. Бо ж без неї не приготувати смачну порцію котлет. Якщо готувати цибулю на вершковому маслі, то аромат котлет стане ще більш насиченим. Сирий лук ні в якому разі не додавайте, а інакше ваші котлети стануть грубими.

Якщо ви готуєте котлети з рибою, обов'язково додайте розведений водою сік лимона. Це дозволить присмачити фарш. Страва вийде смачнішою і не втратить своєї соковитості.

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