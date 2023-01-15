10 продуктів, які ні в якому разі не можна зберігати в холодильнику

Навіть досвідчені господині часто припускаються помилок, розміщуючи продукти в холодильній шафі. Найчастіше вони намагаються розмістити всередині камер усі продукти, що знаходяться вдома, не замислюючись про наслідки. Ряд товарів власного виробництва або куплені в магазинах дійсно потребують постійного дотримання середнього та низького температурного режиму, проте деякі з них втрачають смакові та зовнішні якості при таких умовах. Сьогодні ми розглянемо, які саме продукти не можна зберігати в холодильнику.

Банани та екзотичні фрукти

Такі продукти швидше чорніють і виділяють гази, що прискорюють процес псування сусідів на полиці. Харчова плівка та кімнатна температура дозволять продовжити на деякий час життя стиглого плоду, проте не варто розраховувати, що це працюватиме кожного разу. Екзотичні фрукти не пристосовані до низьких температур і найкомфортніше почуваються в теплі.

Помідори

Через холодне повітря в холодильнику помідори втрачають запах і смакові якості. Змінюється структура овочів – помідор стає пухким в результаті руйнування клітинних мембран. Щоб томати не втратили смаку, кольору та запаху, зберігати їх потрібно при кімнатній температурі.

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Картопля

Для зберігання картоплі краще вибрати прохолодне темне місце на кухні. У холоді картопляний крохмаль перетворюється на цукор. Якщо бульби лежать при температурі нижче +3 градусів, то глюкоза, що з'явилася в них, додасть картоплі зайво солодкий смак і не дозволить зберегти форму при термообробці. До того ж при варінні в змерзлих бульбах з'являться канцерогени.

Авокадо

Особливість зберігання авокадо залежить від рівня зрілості плода. Стиглий авокадо відрізняється коричневим відтінком, при цьому основа черешка залишається зеленою. Якщо воно вже темне, значить плід перезрілий, його краще з'їсти відразу або ненадовго залишити на столі при кімнатній температурі. Авокадо часто продаються недозрілими, і холод лише зупинить дозрівання, залишивши плід несмачним.

Цибуля

Цибуля вбирає запахи інших продуктів і залишає їм свій запах. При підвищеній вологості вона розм'якшується та покривається пліснявою. Зберігати цибулю треба як картоплю — у прохолодному сухому місці, але в жодному разі не разом із картопляними бульбами: при спільному зберіганні продукти швидше зіпсуються.

Мед

Цей цінний продукт можна зберігати за температури від -7 до +20 градусів. Якщо в холодильнику температура нижча, то краще залишити мед у темній шафі. Мед зберігає корисні якості і за більш низьких температур, але в такому разі він зацукриться, змінить смак і може стати непридатним для рецептів, в яких потрібна в'язкість рідкого меду. До речі, якщо після зберігання при мінусовій температурі мед залишається рідким, значить, виробник перегрів продукт, і в такому меді значно менше корисних речовин.

Консервовані овочі

Домашні соління, консервовані та мариновані, відмінно зберігаються при кімнатній температурі завдяки додаванню в них солі, цукру та оцту. Тому ставити соління в холодильник просто нема сенсу. Вміст відкритої банки краще використовувати протягом кількох діб, при цьому оптимально тримати її на балконі в холодну пору року, коли температура не опускається нижче нуля.

Соуси та приправи

Промислові соуси та кетчупи також містять багато оцту, а деякі з них зроблені на основі олії. Зберігання в холодильнику не принесе їм жодної користі, достатньо перекласти ці продукти в кухонну шафу в щільно закритих бляшанках або скляному посуді.

Шоколад

Плитки шоколаду багато хто кладе в холодильник, щоб вони не танули і довше зберігалися. Але коли шоколад дістають із холоду, виробляється конденсат. Він розчиняє частину цукру та залишає білий наліт на поверхні батончиків та плиток. Це не означає, що продукт зіпсувався, але в холоді шоколад втрачає насичений смак.

Зелень

Петрушку, кріп, зелену цибулю, кінзу, салат та базилік краще заморожувати. Так вони збережуть вологу та смакові якості. При зберіганні в холодильнику рослини в'януть і вітамінів у них стає значно менше. Якщо ж залишити зелень у принесеному з магазину поліетиленовому пакеті або плівці, то це гарантує зростання плісняви, з якою продукт вже не можна вживати. Єдиний спосіб зберегти свіжу зелень у холодильнику – загорнути її в папір або бавовняну серветку, які вберуть вологу, і зелень не гнитиме.

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