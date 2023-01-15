10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике

Даже опытные хозяйки часто допускают ошибки, размещая продукты в холодильном шкафу. Чаще всего они пытаются разместить внутри камер все находящиеся дома продукты, не задумываясь о последствиях. Ряд товаров собственного производства или купленные в магазинах действительно нуждаются в постоянном соблюдении среднего и низкого температурного режима, однако некоторые из них теряют вкусовые и внешние качества при таких условиях. Сегодня мы рассмотрим, какие продукты нельзя хранить в холодильнике.

Бананы и экзотические фрукты

Такие продукты скорее чернеют и выделяют газы, ускоряющие процесс порчи соседей на полки. Пищевая пленка и комнатная температура позволят продлить на время жизни спелого плода, однако не стоит рассчитывать, что это будет работать каждый раз. Экзотические фрукты не приспособлены к низким температурам и комфортнее всего чувствуют себя в тепле.

Помидоры

Из-за холодного воздуха в холодильнике помидоры теряют запах и вкусовые качества. Изменяется структура овощей – помидор становится рыхлым в результате разрушения клеточных мембран. Чтобы томаты не потеряли вкус, цвет и запах, хранить их нужно при комнатной температуре.

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Картофель

Для хранения картофеля лучше выбрать холодное черное место на кухне. В холоде картофельный крахмал превращается в сахар. Если клубни лежат при температуре ниже +3 градусов, то появившаяся в них глюкоза придаст картофелю излишне сладкий вкус и не позволит сохранить форму при термообработке. К тому же при варке в замерзших клубнях появятся канцерогены.

Авокадо

Особенность хранения авокадо зависит от уровня зрелости плода. Спелый авокадо отличается коричневым оттенком, при этом основание черенка остается зеленым. Если оно уже темное, значит, плод перезрелый, его лучше съесть сразу или ненадолго оставить на столе при комнатной температуре. Авокадо часто продаются недозрелыми, и холод лишь остановит созревание, оставив плод безвкусным.

Лук

Лук впитывает запахи других продуктов и оставляет им свой запах. При повышенной влажности она размягчается и покрывается плесенью. Хранить лук нужно как картофель — в прохладном сухом месте, но ни в коем случае не вместе с картофельными клубнями: при совместном хранении продукты скорее испортятся.

Мед

Этот ценный продукт можно хранить при температуре от -7 до +20 градусов. Если в холодильнике температура ниже, лучше оставить мед в темном шкафу. Мед сохраняет полезные качества и при более низких температурах, но в таком случае он засахарится, изменит вкус и может оказаться непригодным для рецептов, в которых нужна вязкость жидкого меда. Кстати, если после хранения при отрицательной температуре мед остается жидким, значит, производитель перегрел продукт, и в таком меде гораздо меньше полезных веществ.

Консервированные овощи

Домашние соления, консервированные и маринованные, отлично сохраняются при комнатной температуре благодаря добавлению соли, сахара и уксуса. Поэтому ставить соленья в холодильник просто бессмысленно. Содержимое открытой банки лучше использовать в течение нескольких суток, при этом оптимально держать ее на балконе в холодное время года, когда температура не опускается ниже нуля.

Соусы и приправы

Промышленные соусы и кетчупы содержат также много уксуса, а некоторые из них сделаны на основе масла. Хранение в холодильнике не принесет им никакой пользы, достаточно переложить эти продукты в кухонный шкаф в плотно закрытых жестяных банках или стеклянной посуде.

Шоколад

Плитки шоколада многие кладут в холодильник, чтобы они не таяли и дольше хранились. Но когда шоколад извлекают из холода, вырабатывается конденсат. Он растворяет часть сахара и оставляет белый налет на поверхности батончиков и плиток. Это не значит, что продукт испортился, но в холоде шоколад теряет насыщенный вкус.

Зелень

Петрушку, укроп, зеленый лук, кинзу, салат и базилик лучше замораживать. Так они сохранят влагу и вкусовые свойства. При хранении в холодильнике растения увядают и витаминов в них становится значительно меньше. Если оставить зелень в принесенном из магазина полиэтиленовом пакете или пленке, то это гарантирует рост плесени, с которой продукт уже нельзя употреблять. Единственный способ сохранить свежую зелень в холодильнике – завернуть ее в бумагу или хлопчатобумажную салфетку, которые впитают влагу, и зелень не будет гнить.

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