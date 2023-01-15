Как правильно хранить муку, чтобы защитить ее от насекомых и пищевой моли

Незаменимая на кухне мука используется для приготовления многих кулинарных и кондитерских рецептов. Очень важно его хорошо хранить, чтобы сберечь все его свойства.

Sante Plus дало несколько простых и эффективных советов, благодаря которому жучки больше не будут трогать муку. Поскольку эта проблема очень часто на кухне.

Как хранить муку и защитить ее от насекомых и пищевой моли

Чтобы правильно хранить муку, необходимо соблюдать определенные правила. В первую очередь не рекомендуется бумажная упаковка, поскольку ее важно оберегать от влаги. Таким образом, при контакте с последним мука имеет большой риск сбивания комков.

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Следовательно, для хранения муки лучше используйте холщовые мешки или даже герметичные стеклянные контейнеры. Последние идеальны, потому что позволяют муке сохранить все свои свойства. В то же время, это не позволит развиваться плесени и насекомых.

Мука будет стремиться впитывать все окружающие его запахи, плохо сохраняя. Это еще одна причина правильно хранить муку.

Что касается места хранения, оно должно быть чистым и гигиеническим. Также лучше хранить муку в сухом месте, без посторонних запахов и с температурой окружающей среды не выше 18 градусов. Можно поставить в холодильник на полку для овощей. Так насекомые и пищевая моль не смогут никоим образом испачкать вашу муку.

Главное правило – храните муку в герметичных контейнерах и желательно в сухом месте, подальше от влаги.

Другие советы по лучшему хранению муки

Хотя вы должны поместить муку в герметичные контейнеры и сухое место, но вот еще несколько советов, которые могут быть полезны.

1. Не храните старую и новую муку в одной емкости: обязательно смешивайте их только во время приготовления рецепта и после оценки состояния старой муки.

2. Сначала используйте целоозерную муку, она имеет меньший срок хранения, чем рафинированная. Поэтому целесообразно использовать его быстрее.

3. Возьмите с собой лавровые листья: не забудьте положить немного в амбар, чтобы избежать пищевой моли и насекомых.

4. Выберите чистые места хранения муки: в этом случае регулярно убирайте место, где вы решили разместить и хранить муку. Удалите любые испорченные продукты поблизости, чтобы избежать риска заражения, затем тщательно очистите и продезинфицируйте. Имейте в виду, что одно насекомое может испачкать всю вашу пищу.

Напомним, что для долгого и безопасного хранения яиц их принято класть в холодильник. Однако есть один ингредиент, который поможет безопасно хранить их еще несколько недель.

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