Як правильно зберігати борошно, щоб захистити його від комах і харчової молі

Незамінна на кухні борошно використовується для приготування багатьох кулінарних і кондитерських рецептів. Дуже важливо його добре зберігати, щоб зберегти всі його властивості.

Sante Plus дало кілька простих і ефективних порад, завдяки якому жучки більше не будуть чіпати борошно. Оскільки ця проблема є дуже частою на кухні.

Як зберігати борошно і захистити його від комах і харчової молі

Щоб правильно зберігати борошно, необхідно дотримуватися певних правил. Насамперед не рекомендується паперова упаковка, оскільки її важливо оберігати від вологи. Таким чином, при контакті з останнім борошно має великий ризик збивання грудок.

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Відтак, для зберігання борошна краще використовуйте полотняні мішки або навіть герметичні скляні контейнери. Останні є ідеальними, бо дозволяють борошну зберегти всі свої властивості. Водночас це не дозволить розвиватися цвілі та комах.

Борошно буде прагнути вбирати всі запахи, які його оточують, погано зберігаючи. Це ще одна причина правильно зберігати борошно.

Що стосується місця зберігання, воно має бути чистим і гігієнічним. Також бажано зберігати борошно в сухому місці, без сторонніх запахів і з температурою навколишнього середовища не вище 18 градусів. Можна поставити в холодильник на полицю для овочів. Так комахи та харчова міль не зможуть жодним чином забруднити ваше борошно.

Головне правило – зберігайте борошно в герметичних контейнерах і бажано в сухому місці, подалі від вологи.

Інші поради щодо кращого зберігання борошна

Хоча ви повинні помістити борошно в герметичні контейнери та в сухе місце, але ось ще кілька порад, які можуть бути корисними.

1. Не зберігайте старе і нове борошно в одній ємності: обов’язково змішуйте їх лише під час приготування рецепта та після оцінки стану старого борошна.

2. Спочатку використовуйте цілозернове борошно, воно має менший термін зберігання, ніж рафіноване. Тому доцільно використовувати його швидше.

3. Візьміть з собою лаврове листя: не забудьте покласти трохи в комору, щоб уникнути харчової молі та комах.

4. Виберіть чисті місця для зберігання борошна: у цьому випадку регулярно прибирайте місце, де ви вирішили розмістити та зберігати борошно. Видаліть будь-які зіпсовані продукти поблизу, щоб уникнути будь-якого ризику зараження, потім ретельно очистіть і продезінфікуйте. Майте на увазі, що одна комаха може забруднити всю вашу їжу.

Нагадаємо, що для довгого та безпечного зберігання яєць їх заведено класти в холодильник. Проте є один інгредієнт, який допоможе вам безпечно зберігати їх ще кілька тижнів.

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