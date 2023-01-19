Буде водянисте та з грудочками: 6 помилок, які псують картопляне пюре

Пюре – страва, яка часто з’являється на столах українців. Вона легко готується, має насичений, ніжний картопляний смак та підходить до м’яса, риби і салатів. Але далеко не всім вдається приготувати пюре правильно. Замість повітряної страви виходить несмачна, водяниста, або навпаки клейка маса і часто з грудочками. Тому сьогодні ми розповімо, які помилки у приготуванні можуть зіпсувати пюре та як їх уникнути.

Помилка №1. Неправильна картопля

Не всяка картопля добре товчеться. Іноді відварені бульби досить складно потовкти в пюре, залишаються грудочки. Для пюре найбільше підходить картопля, яка добре розварюється. У ній найбільше крохмалю, її легко потовкти, вона дуже смачна, солодкувата. Такі характеристики має картопля з білим тілом. Червона картопля містить найменше крохмалю, її рекомендують смажити, а жовта дуже добре тримає форму, вона порівняно твердіша.

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Помилка №2. Дрібна нарізка

Якщо нарізати картоплю маленькими кубиками, то звариться вона дуже швидко, велика ймовірність того, що вона перевариться і набере дуже багато води. Тому найкраще різати картоплю великими шматками, на половинки або четвертинки, якщо бульби занадто великі. Нехай варити доведеться довше, зате страва вийде смачнішою.

Помилка №3. Гаряча вода

Якщо ви заливаєте картоплю гарячою або киплячою водою, вона звариться нерівномірно. Зовнішня частина звариться дуже швидко і почне розварюватися, а всередині картопля ще буде сирою. Робити пюре з недовареної картоплі – погана ідея, оскільки страва буде несмачною, з грудочками, які не вдасться розбити. Тож найкраще заливати картоплю холодною водою. Так вона варитиметься довше, але рівномірно.

Помилка №4. Бурхливе кипіння

Коли картопля бурхливо кипить у каструлі, вона може почати розвалюватися ще до того, як приготується. В результаті ми отримаємо водянисте місиво. Пюре з нього вийде легко, це правда, тільки на смак воно буде неприємним. Тож найкраще варити картоплю на середньому вогні, не давати їй сильно кипіти.

Помилка № 5. Солити готову картоплю

Сіль потрібно додати до каструльки після закипання картоплі. Тоді бульби поступово вберуть у себе сіль. Якщо солити вже зварену картоплю або готове пюре, то смак буде гіршим і солі знадобиться набагато більше.

Помилка № 6. Відразу товкти

Ви зварили картоплю, злили воду і вже озброїлися товкачем. Краще почекати трохи і дати картоплі підсохнути. Її можна навіть залишити на гарячій конфорці (але потрібно стежити, щоб вміст каструлі не підгорів). Справа в тому, що в каструльці все одно залишається небагато води, все злити дуже складно. Та й підсушена після варіння картопля дасть більш насичений смак майбутньому пюре.

Помилка №7. Холодне молоко

Холодне молоко веде до сірого та несмачного пюре. Воно буде схоже на замазку, та й колір не надто апетитний. Тому перед тим як додати молоко, його потрібно підігріти. Перемішувати потрібно продукти приблизно однієї температури, тоді вони потоваришують і вийде смачне пюре.

Помилка № 8. Холодне масло

Пункт вище відноситься і до вершкового масла, яке ми часто кидаємо у пюре прямо з морозилки або холодильника. Так робити не можна. Олія, звичайно, розтопиться в гарячій картоплі, але може зіпсувати страву. Потрібно олію розтоплювати у гарячому молоці: підігріти всю суміш, але не доводити до кипіння. І потім додавати молоко з олією у гарячу картоплю.

Якщо прислухаєтеся до цих порад, то отримаєте чудову страву, секрети якої у вас будуть питати навіть мама з бабусею.

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