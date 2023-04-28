Без борошна та яєць: простий рецепт запечених сирників

Вівсяна каша та сирники, певно найпопулярніші страви серед українців для корисного сніданку. Але сирники можуть стати ще більш корисними – їх можна готувати без яєць та без борошна.

Відомий український кухар Євген Клопотенко пропонує замість борошна додавати у сирники манку. А ми спробували приготувати цю страву з додаванням до кисломолочного сиру перемелених горіхів. Ділимося рецептом.

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Інгредієнти:

Кисломолочний сир (2,5 % жирності) – 500 грамів

Цукор – 2 столові ложки

Ванільний цукор – 10 грамів

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Крохмаль - столова ложка

Перемелені горіхи – 3 столові ложки

Поставте духовку на 180 градусів, щоб вона грілася.

Сир викладіть у глибоку миску, додайте цукор, ванільний цукор та гарно перемішайте. Потім додайте крохмалю й знову вимісіть тісто ложкою.

Перемелені горіхи (ми готували на подрібненому мигдалю) висипте на широку тарілку.

Змочіть руки олією та сформуйте сирники, викладіть їх на подрібнені горіхи.

На деко застеліть пергаментний папір та покладіть на нього сирники. Готуйте у духовці протягом 20-30 хвилин.

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