Почему не следует выбрасывать черствый хлеб: какие блюда можно приготовить с остатками выпечки

Черствый хлеб – это проблема, с которой мы все время от времени сталкиваемся. Вместо того чтобы выбрасывать его, есть отличный способ использовать старый хлеб в пользу и приготовить вкусные блюда.

Черствый хлеб отлично подходит для разнообразных блюд от завтраков до ужина. Давайте рассмотрим несколько кулинарных советов и рецептов, которые помогут вам использовать этот продукт.

Читайте также: Рецепт вкусного завтрака за 100 гривен

Тост с черствым хлебом

Нагрейте небольшое количество масла или оливкового масла на сковороде;

Порежьте хлеб тонкими кусочками и уложите на разогретую сковороду;

Обжаривайте до золотистого цвета с обеих сторон;

Подаем тост с любимым джемом, медом или творожными сливками.

Видео дня

Цезарь с черствым хлебом

Нарежьте черствый хлеб на кубики или кусочки;

Разогрейте растительное масло на сковороде, добавьте жареные кусочки хлеба и обжарьте до золотистого цвета;

Большую миску наполните свежими салатными листьями, добавьте куриное филе, нарезанные помидоры и пармезан;

Полейте салат соусом Цезарь и украсьте обжаренными крутонами из черствого хлеба.

Черствый хлеб в выпечке

Измельчите черствый хлеб на крошки или измельчите в блендере;

Используйте его в качестве панировочной смеси для котлет, рыбы или овощных блюд;

Вы сможете получить хрустящую корочку и сочное мясо или овощи, используя черствый хлеб в рецептах.

Это не только позволит вам избежать бесполезного потребления пищи, но и создаст новые вкусовые впечатления.

Предлагаем также узнать, как готовить молодой картофель в вине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!