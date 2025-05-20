До України наближається довгоочікуване потепління. Вже незабаром вона опиниться серед найтепліших країн Європи.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, оприлюднивши прогнозну карту погоди на 22 травня. "У четвер та п’ятницю в більшості регіонів країни температура підніметься до +20...+25°C. Водночас на заході 23 травня очікується вплив атмосферного фронту, який трохи знизить температуру – до комфортних +15...+20°C", — зазначила вона.

Станом на сьогодні, за словами Діденко, в Україні ще зберігається волога погода з періодичними дощами, хоча місцями можливі короткочасні прояснення.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +13...+18°C, а в окремих регіонах, зокрема на Волині, Рівненщині та Луганщині, стовпчики термометрів піднімуться до +17...+20°C.

У столиці також місцями очікуються дощі, а денна температура складе приблизно +15°C.

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"Найближчим часом буде помірно тепло, ще тепліше стане на вихідних – 24–25 травня. Потім очікується короткочасне зниження температури, після чого повернеться тепло", – підсумувала синоптикиня.

Довгоочікуване літо: Діденко розповіла, коли Україна стане найтеплішою в Європі. Джерело: Наталка Діденко/Facebook

Протягом цього тижня в Україні зберігатиметься типова для весни погода з поступовим підвищенням температури.

За словами синоптикині Наталії Птухи, температурний фон стає більш стабільним, хоча атмосферні фронти можуть приносити нетривалі дощі, що дещо знижуватиме денну температуру.

У нічні години очікується від +4° до +10°, а ближче до четверга можливе підвищення до +14°. Вдень сьогодні прогнозують +12°...+18°, а 21–22 травня повітря прогріється до +19°...+24°.

У західних регіонах буде дещо прохолодніше – до +19°, що пов’язано з дощами та можливими грозами. Натомість на південному сході утримається сонячна і тепліша погода – до +24° і вище.

На вихідних можливе незначне зниження температури, однак уночі вона залишатиметься стабільною.

На початку наступного тижня денні температури знову піднімуться до позначки близько +20°.

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