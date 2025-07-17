Доплати для українців з інвалідністю III групи: які додаткові кошти можна отримати у серпні

Окремі громадяни з інвалідністю III групи можуть отримати доплати до пенсії. Для цього вони повинні відповідати встановленим вимогам.

Сума щомісячної компенсаційної доплати визначається залежно від віку особи. Про це пише "24 Канал" з посиланням на ПФУ.

Виплати починаються з моменту досягнення зазначеного віку. Однак нарахування доплати не відбувається з початку календарного місяця, а починається після дня народження. Тому в перший місяць виплата буде пропорційною до кількості днів після цієї дати.

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Проте існують і інші умови. Допомогу можуть отримати пенсіонери, у яких загальна сума виплат не перевищує 10 340,35 грн.

Наразі розмір компенсацій складає:

для осіб віком від 70 до 75 років – 300,00 грн;

від 75 до 80 років – 456,00 грн;

від 80 років і старше – 570,00 грн.

До пенсії додається тільки одна компенсаційна виплата. Це означає, що після досягнення 70 років виплачується 300 грн, після 75 років – 456 грн, а після 80 років – 570 грн.

Раніше ми розповідали, що українські пенсіонери можуть отримати 1 000 грн до пенсії.

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