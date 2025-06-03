Пенсії по інвалідності: скільки отримуватимуть українці у 2025 році

Особи, яким офіційно встановлено інвалідність, мають право на пенсійне забезпечення, яке нараховується Пенсійним фондом України. Сума виплат залежить від групи інвалідності та ряду інших чинників.

Пенсія по інвалідності є державною допомогою, що надається громадянам, які через стан здоров’я повністю або частково втратили працездатність. Така допомога передбачена Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Для її отримання необхідно мати страховий стаж, що коливається від 1 до 15 років — його тривалість визначається віком, у якому людині встановлено інвалідність. Про це пише NV.ua.

Сума пенсійних нарахувань визначається у відсотках від пенсії за віком. Повну суму — 100% — отримують особи з інвалідністю I групи. Тим, кому встановлено II групу, нараховується 90%, а III — 50% від пенсії за віком. Якщо заява на призначення пенсії подана протягом трьох місяців із моменту встановлення інвалідності, виплати нараховуються з дня встановлення статусу. Якщо ж звернення відбулося пізніше — пенсія виплачується з дати подання заяви. Тривалість виплат визначається періодом, на який встановлена інвалідність.

Для військовослужбовців існують особливі умови. Їм можуть призначити пенсію по інвалідності незалежно від наявного страхового стажу. Це стосується випадків, коли інвалідність виникла під час проходження служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше — якщо захворювання має зв’язок із проходженням служби.

Розмір пенсії також залежить від причин настання інвалідності. Учасники бойових дій та постраждалі внаслідок воєнних дій мають право на вищі виплати. Так, інваліди війни I групи отримують 100% від грошового забезпечення, II групи — 80%, III — 60%. Для інших категорій передбачено дещо менші розміри: 70%, 60% та 40% відповідно.

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Мінімальні суми пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок війни також визначені державою. На 2025 рік вони становлять 16 847 грн для I групи, 13 822 грн для II та 9478 грн для III.

Щодо осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, їхні пенсії обчислюються на основі фактично отриманого заробітку в зоні відчуження з 1986 до 1990 року або на базі п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, актуальної на 1 січня відповідного року. Мінімальні пенсійні виплати для цієї категорії також чітко регламентовані. Зокрема, для інвалідів I групи вони становлять не менше 9855,71 грн, II групи — 7884,57 грн, III групи — 6077,70 грн. Така ж сума передбачена й для дітей з інвалідністю.

Окремо врегульовано розміри пенсій для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Мінімальна сума для інвалідів I групи з цієї категорії дорівнює 100% середньої заробітної плати, яка враховується для пенсійного обчислення (з березня 2025 року — 17 486,60 грн). Для II групи передбачено 80% від цієї суми (13 989,28 грн), для III — 60% (10 491,96 грн).

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