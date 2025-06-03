Пенсии по инвалидности: сколько будут получать украинцы в 2025 году

Лица, которым официально установлена инвалидность, имеют право на пенсионное обеспечение, начисляемое Пенсионным фондом Украины. Сумма выплат зависит от группы инвалидности и ряда других факторов.

Пенсия по инвалидности является государственной помощью, предоставляемой гражданам, которые из-за состояния здоровья полностью или частично утратили трудоспособность. Такая помощь предусмотрена Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Для ее получения необходимо иметь страховой стаж, который колеблется от 1 до 15 лет – его продолжительность определяется возрастом, в котором человеку установлена инвалидность. Об этом пишет NV.ua.

Сумма пенсионных начислений определяется в процентах от пенсии по возрасту. Полную сумму – 100% – получают лица с инвалидностью I группы. Тем, кому установлена II группа, насчитывается 90%, а III — 50% от пенсии по возрасту. Если заявление о назначении пенсии подано в течение трех месяцев с момента установления инвалидности, выплаты начисляются со дня установления статуса. Если же обращение состоялось позже, пенсия выплачивается с даты подачи заявления. Продолжительность выплат определяется периодом, на который установлена инвалидность.

Для военнослужащих есть особенные условия. Им могут назначить пенсию по инвалидности вне зависимости от имеющегося страхового стажа. Это касается случаев, когда инвалидность возникла во время прохождения службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже, если заболевание имеет связь с прохождением службы.

Размер пенсии также зависит от причин наступления инвалидности. Участники боевых действий и пострадавшие в результате военных действий имеют право на более высокие выплаты. Так, инвалиды войны I группы получают 100% от денежного довольствия, II группы - 80%, III - 60%. Для других категорий предусмотрено несколько меньше размеров: 70%, 60% и 40% соответственно.

Читайте также: От этого зависит размер пенсии: какие годы лучше выбрать для расчета выплат

Минимальные суммы пенсий для лиц с инвалидностью в результате войны также определены государством. В 2025 году они составляют 16 847 грн для I группы, 13 822 грн для II и 9478 грн для III.

Относительно лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, их пенсии исчисляются на основе фактически полученного заработка в зоне отчуждения с 1986 по 1990 год или на базе пятикратного размера минимальной зарплаты, актуальной на 1 января соответствующего года. Минимальные пенсионные выплаты этой категории также четко регламентированы. В частности, для инвалидов I группы они составляют не менее 9855,71 грн, II группы – 7884,57 грн, III группы – 6077,70 грн. Такая же сумма предусмотрена и для детей с инвалидностью.

Отдельно урегулированы размеры пенсий для ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Минимальная сумма для инвалидов I группы из этой категории равна 100% средней заработной платы, которая учитывается для пенсионного исчисления (с марта 2025 года – 17 486,60 грн). Для II группы предусмотрено 80% этой суммы (13 989,28 грн), для III — 60% (10 491,96 грн).

Ранее мы рассказывали, что украинские пенсионеры могут получить 1000 грн до пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!