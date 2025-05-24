Від цього залежить розмір пенсії: які роки краще обрати для розрахунку виплат

Українці, які мають необхідний страховий стаж, отримують пенсію, розмір якої залежить від рівня їхньої заробітної плати. Водночас пенсіонери мають можливість самостійно обрати п’ятирічний період зі свого трудового стажу, щоб підвищити суму щомісячних виплат.

Пенсійний фонд України під час нарахування пенсій використовує інформацію про доходи громадянина, починаючи з 1 липня 2000 року. До уваги беруться дані за весь період, починаючи з цієї дати, повідомляє "24 Канал" з посиланням на ПФУ.

Втім, трапляються ситуації, коли особа, що готується до виходу на пенсію, не має необхідних 60 місяців страхового стажу з 1 липня 2000 року, які потрібні для розрахунку пенсійних виплат. У такому випадку Пенсійний фонд може взяти до уваги заробітну плату, отриману до цієї дати. Однак для цього слід надати підтверджуючі документи про доходи та трудовий стаж.

Зверніть увагу: інформація про доходи та страховий стаж після 1 липня 2000 року автоматично зберігається в базі Пенсійного фонду і враховується під час призначення пенсії.

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Як правильно обрати період для розрахунку пенсії

Пенсійний фонд має можливість врахувати доходи громадянина за період до 1 липня 2000 року навіть у разі, якщо особа має понад п’ять років страхового стажу після цієї дати. Для цього необхідно надати оригінали документів з підприємства, які підтверджують отриману заробітну плату.

У випадку, якщо організація вже не існує, відповідні довідки можна отримати в архівних установах.

Також підтвердити доходи допоможуть документи з особових рахунків чи платіжні відомості щодо нарахування зарплати.

Пенсіонер має право самостійно обрати будь-який п’ятирічний період стажу до 1 липня 2000 року для врахування при обчисленні пенсії. Перерви в трудовій діяльності не враховуються, тому варто зосередитися на роках із найвищими доходами — це позитивно вплине на розрахунковий коефіцієнт і розмір майбутньої пенсії.

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Як здійснюється нарахування пенсії

Для обчислення пенсійної виплати використовується спеціальна формула: Зп = Зс * (Ск : К), де:

Зп – заробітна плата;

Зс – середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три роки до пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць;

К – страховий стаж за ті місяці, які враховуються для визначення коефіцієнта заробітної плати.

Щоб отримати точний розрахунок пенсії, варто звернутися до Пенсійного фонду. Фахівці врахують усі подані документи та індивідуальні обставини кожного заявника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців перерахують пенсії одразу за кілька місяців.

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