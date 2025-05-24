От этого зависит размер пенсии: какие годы лучше выбрать для расчета выплат

Украинцы, которые имеют необходимый страховой стаж, получают пенсию, размер которой зависит от уровня их заработной платы. В то же время пенсионеры имеют возможность самостоятельно выбрать пятилетний период из своего трудового стажа, чтобы повысить сумму ежемесячных выплат.

Пенсионный фонд Украины при начислении пенсий использует информацию о доходах гражданина, начиная с 1 июля 2000 года. Во внимание принимаются данные за весь период, начиная с этой даты, сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

Впрочем, случаются ситуации, когда лицо, которое готовится к выходу на пенсию, не имеет необходимых 60 месяцев страхового стажа с 1 июля 2000 года, которые нужны для расчета пенсионных выплат. В таком случае Пенсионный фонд может принять во внимание заработную плату, полученную до этой даты. Однако для этого следует предоставить подтверждающие документы о доходах и трудовом стаже.

Обратите внимание: информация о доходах и страховом стаже после 1 июля 2000 года автоматически сохраняется в базе Пенсионного фонда и учитывается при назначении пенсии.

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Как правильно выбрать период для расчета пенсии

Пенсионный фонд имеет возможность учесть доходы гражданина за период до 1 июля 2000 года даже в случае, если лицо имеет более пяти лет страхового стажа после этой даты. Для этого необходимо предоставить оригиналы документов с предприятия, которые подтверждают полученную заработную плату.

В случае, если организация уже не существует, соответствующие справки можно получить в архивных учреждениях.

Также подтвердить доходы помогут документы с лицевых счетов или платежные ведомости о начислении зарплаты.

Пенсионер имеет право самостоятельно выбрать любой пятилетний период стажа до 1 июля 2000 года для учета при исчислении пенсии. Перерывы в трудовой деятельности не учитываются, поэтому стоит сосредоточиться на годах с самыми высокими доходами – это положительно повлияет на расчетный коэффициент и размер будущей пенсии.

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Как осуществляется начисление пенсии

Для исчисления пенсионной выплаты используется специальная формула: Зп = Зс * (Ск : К), где:

Зп – заработная плата;

Зс – средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три года до пенсии;

Ск – сумма коэффициентов заработной платы за каждый месяц;

К – страховой стаж за те месяцы, которые учитываются для определения коэффициента заработной платы.

Чтобы получить точный расчет пенсии, следует обратиться в Пенсионный фонд. Специалисты учтут все приведенные документы и индивидуальные обстоятельства каждого заявителя.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев перечислят пенсии сразу через несколько месяцев.

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