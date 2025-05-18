Доплати до пенсії 2025: хто з українців отримає надбавки і скільки виплатять

Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, мають право на щомісячну доплату до пенсії. Сума цієї надбавки варіюється залежно від віку та нараховується автоматично, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду.

Сума надбавки може сягати до 570 гривень. Про це повідомляє видання "На Пенсії" з посиланням на Пенсійний фонд.

Надбавки виплачуються незалежно від типу пенсії, наявного страхового стажу чи факту працевлаштування особи. Наприклад, після досягнення 70-річного віку пенсіонер отримує підвищення автоматично – звертатися до Пенсійного фонду немає потреби.

Водночас виплати починаються не з першого числа місяця, а з дня, що настає після дня народження. Тому перше нарахування охоплює лише ті дні, що залишились до завершення поточного місяця.

Як зазначають у Пенсійному фонді, у разі якщо пенсіонер вже отримує вікову надбавку, то після досягнення наступного вікового порогу розмір доплати збільшується. Наприклад, якщо після 75 років особі нарахували 456 грн, то після виповнення 80 років ця сума зросте до 570 грн.

Перерахунок здійснюється автоматично, без необхідності особистого звернення.

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Розміри вікових доплат:

від 70 до 74 років – до 300 грн;

від 75 до 79 років – до 456 грн;

від 80 років і більше – до 570 грн.

На даний момент уряд не має наміру вводити доплати для громадян, яким виповнилося 65 років, адже, як пояснюють фахівці, це не відповідає основній ідеї вікових надбавок.

"Якщо додавати її тим, кому просто 60 років, тоді зникає сенс називати це віковою надбавкою. Просто виходить так, що всім треба трошки додати. Це вже буде невікова надбавка", – зазначив ситуацію експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін.

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

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