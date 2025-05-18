Доплаты к пенсии 2025: кто из украинцев получит надбавки и сколько выплатят

Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Сумма этой надбавки варьируется в зависимости от возраста и начисляется автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

Сумма надбавки может достигать 570 гривен. Об этом сообщает издание "На Пенсии" со ссылкой на Пенсионный фонд.

Надбавки выплачиваются независимо от типа пенсии, имеющегося страхового стажа или факта трудоустройства лица. Например, по достижении 70-летнего возраста пенсионер получает повышение автоматически – обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости.

В то же время выплаты начинаются не с первого числа месяца, а со дня, следующего после дня рождения. Поэтому первое начисление охватывает только те дни, которые остались до завершения текущего месяца.

Как отмечают в Пенсионном фонде, в случае если пенсионер уже получает возрастную надбавку, то после достижения следующего возрастного порога размер доплаты увеличивается. Например, если после 75 лет лицу насчитали 456 грн, то после исполнения 80 лет эта сумма возрастет до 570 грн.

Перерасчет осуществляется автоматически, без необходимости личного обращения.

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Размеры возрастных доплат:

от 70 до 74 лет – до 300 грн;

от 75 до 79 лет – до 456 грн;

от 80 лет и больше – до 570 грн.

На данный момент правительство не намерено вводить доплаты для граждан, которым исполнилось 65 лет, ведь, как объясняют специалисты, это не соответствует основной идее возрастных надбавок.

"Если добавлять ее тем, кому просто 60 лет, тогда исчезает смысл называть это возрастной надбавкой. Просто получается так, что всем надо немножко добавить. Это уже будет невозрастная надбавка", – отметил ситуацию эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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