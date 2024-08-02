Доплати будуть, проте не всім: чи зростатимуть пенсії у 2024 році

У березні пенсіонери отримали збільшення пенсій через щорічну індексацію. Цей процес відбувається один раз на рік, і наразі інші збільшення виплат у цьому році не передбачені.

Цьогорічна індексація, яка була проведена у березні, торкнулася понад 10 мільйонів українських пенсіонерів. Про це пише 24 канал.

Збільшення пенсійних виплат було надано наступним категоріям громадян:

пенсіонери, які отримують пенсію на загальних підставах;

пенсіонери силових відомств;

особи, які отримують пенсію по інвалідності;

колишні науковці;

держслужбовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

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За словами фахівця у сфері пенсійного забезпечення Сергія Коробкіна, у цьому році не варто очікувати подальшого зростання пенсій.

"Наразі лише одне підвищення в поточному році по індексації. Водночас є ще індивідуальні перерахунки. Наприклад, буде разова виплата військовим ветеранам до пенсії у День Незалежності", – наголосив Сергій Коробкін.

Таким чином, громадяни України можуть сподіватися лише на окремі доплати до пенсій.

Хто отримає індивідуальні доплати

Згідно з рішенням Уряду, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни нададуть одноразову грошову допомогу.

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто тощо, визнані особами з інвалідністю:

I група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

Учасники бойових дій, особи, що постраждали під час Революції Гідності, а також колишні неповнолітні ув’язнені концтаборів та гетто, і діти, народжені у цих місцях:

отримають 1 000 гривень.

Громадяни, які відзначені за особливі заслуги перед державою:

отримають 3 100 гривень.

Члени сімей загиблих ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге:

отримають 650 гривень.

Учасники війни, колишні ув’язнені концтаборів та гетто, особи, які були примусово депортовані на роботи, діти партизанів, підпільників та інших борців проти націонал-соціалістичного режиму:

отримають 450 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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