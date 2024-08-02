Доплаты предусмотрены, но не всем: будут ли расти пенсии в 2024 году
В марте пенсионеры получили увеличение пенсий из-за ежегодной индексации. Этот процесс происходит один раз в год, и пока другие увеличения выплат в этом году не предусмотрены.
Нынешняя индексация, которая была проведена в марте, коснулась более 10 миллионов украинских пенсионеров. Об этом пишет 24 канал.
Увеличение пенсионных выплат было предоставлено следующим категориям граждан:
- пенсионеры, получающие пенсию на общих основаниях;
- пенсионеры силовых ведомств;
- лица, получающие пенсию по инвалидности;
- бывшие ученые;
- госслужащие;
- работники органов местного самоуправления
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По словам специалиста в сфере пенсионного обеспечения Сергея Коробкина, в этом году не стоит ожидать дальнейшего роста пенсий.
"Сейчас только одно повышение в текущем году по индексации. В то же время есть еще индивидуальные перерасчеты. Например, будет разовая выплата военным ветеранам к пенсии в День Независимости", – отметил Сергей Коробкин.
Таким образом, граждане Украины могут надеяться только на отдельные доплаты к пенсиям.
Кто получит индивидуальные доплаты
Согласно решению Правительства, до 24 августа 2024 года ветеранам войны предоставят единовременную денежную помощь.
Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и т.д., признанные лицами с инвалидностью:
- I группа – 3100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен;
- III группа – 2 700 гривен.
Участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и гетто, и дети, рожденные в этих местах:
- получат 1000 гривен.
Граждане, отмеченные за особые заслуги перед государством:
- получат 3100 гривен.
Члены семей погибших ветеранов войны, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз:
- получат 650 гривен.
Участники войны, бывшие заключенные концлагерей и гетто, лица, которые были принудительно депортированы на работы, дети партизан, подпольщиков и других борцов против национал-социалистического режима:
- получат 450 гривен.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.
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