Доповніть звичний смак: Як зробити освіжаючий лимонад з тархуном або м'ятою

Сьогодні лимонад, який колись могли дозволити собі лише представники аристократії, став улюбленим напоєм доступним для всіх. Цей чудовий напій дарує освіження та тонізує.

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Лимонад із тархуном – цікавий варіант, який надасть напою новий смаковий відтінок, рецептом поділився Таблоїд Волині. Щоб зробити лимонад із тархуном, вам знадобляться такі інгредієнти:

2 лимони,

0.5 стакана цукру,

пучок тархуну (естрагон) або м'яти;

1 стакан води,

750 мл газованої води.

Приготування:

Спочатку приготуйте сироп із тархуну. Для цього в каструлю налийте 1 стакан води, додайте цукор і тархун або м'яту. Доведіть до кипіння, ретельно перемішуйте, щоб розчинити цукор. Потім знизьте вогонь і дайте настоятися. Після остигання дістати листочки тархуну або м'яти, які плавають; Після приготування сиропу візьміть лимони і вичавіть з них сік; В більшу посудину додайте лимонний сік; Додайте сироп із тархуну або м'яти до лимонного соку. Перед подачею додайте газовану воду та лід; Щоб прикрасити напій, використовуйте залишені листочки тархуну.

Таким чином, ваш освіжаючий лимонад із тархуном або м'ятою готовий! Подавайте його з льодом, щоб насолоджуватися прохолодою, особливо в спекотний літній день.

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Літній сезон вже наступив, а разом з ним настала пора для прохолодних напоїв. Якщо ви любите каву, то ми маємо для вас простий і швидкий рецепт, який допоможе вам насолодитися смачним холодним кавовим напоєм зі згущеним молоком та льодом.

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