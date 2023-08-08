Доповніть звичний смак: Як зробити освіжаючий лимонад з тархуном або м'ятою
Сьогодні лимонад, який колись могли дозволити собі лише представники аристократії, став улюбленим напоєм доступним для всіх. Цей чудовий напій дарує освіження та тонізує.
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Лимонад із тархуном – цікавий варіант, який надасть напою новий смаковий відтінок, рецептом поділився Таблоїд Волині. Щоб зробити лимонад із тархуном, вам знадобляться такі інгредієнти:
- 2 лимони,
- 0.5 стакана цукру,
- пучок тархуну (естрагон) або м'яти;
- 1 стакан води,
- 750 мл газованої води.
Приготування:
- Спочатку приготуйте сироп із тархуну. Для цього в каструлю налийте 1 стакан води, додайте цукор і тархун або м'яту. Доведіть до кипіння, ретельно перемішуйте, щоб розчинити цукор. Потім знизьте вогонь і дайте настоятися. Після остигання дістати листочки тархуну або м'яти, які плавають;
- Після приготування сиропу візьміть лимони і вичавіть з них сік;
- В більшу посудину додайте лимонний сік;
- Додайте сироп із тархуну або м'яти до лимонного соку. Перед подачею додайте газовану воду та лід;
- Щоб прикрасити напій, використовуйте залишені листочки тархуну.
Таким чином, ваш освіжаючий лимонад із тархуном або м'ятою готовий! Подавайте його з льодом, щоб насолоджуватися прохолодою, особливо в спекотний літній день.
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