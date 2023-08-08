Дополните привычный вкус: Как сделать освежающий лимонад с тархуном или мятой

Сегодня лимонад, который могли позволить себе только представители аристократии, стал любимым напитком доступным для всех. Этот отличный напиток дарит освежение и тонизирует.

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Лимонад с тархуном – интересный вариант, который придаст напитку новый вкусовой оттенок, рецептом поделился Таблоид Волыни. Чтобы сделать лимонад с тархуном, вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 лимона,

0.5 стакана сахара,

пучок тархуна (эстрагона) или мяты;

1 стакан воды,

750 мл газировки.

Приготовление:

Сначала приготовьте сироп из тархуна. Для этого в кастрюлю налейте 1 стакан воды, добавьте сахар и тархун или мяту. Доведите до кипения, тщательно перемешивайте, чтобы растворить сахар. Затем снизьте огонь и дайте настояться. После остывания достать листочки тархуна или плавающей мяты; После приготовления сиропа возьмите лимоны и выжмите из них сок; В более крупный сосуд добавьте лимонный сок; Добавьте сироп из тархуна или мяты в лимонный сок. Перед подачей добавьте газ и лед; Чтобы украсить напиток, используйте оставленные листики тархуна.

Таким образом, ваш освежающий лимонад с тархуном или мятой готов! Подавайте его со льдом, чтобы наслаждаться прохладой, особенно в жаркий летний день.

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