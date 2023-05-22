Освежающий и тонизирующий: как приготовить лимонад из базилика

Листья базилика имеют приятный аромат и легкую островатую вкусовую ноту. Он обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противобактериальными и антимикробными свойствами. А еще может быть полезным для общего укрепления иммунной системы и уменьшения воспалительных процессов в организме.

Базилик содержит витамины А, К, С, магний, железо, кальций и другие полезные питательные вещества. Его обычно используют как специю, но из него можно приготовить и напитки.

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Предлагаем попробовать приготовить домашний лимонад из базилика – освежающий и тонизирующий напиток, который поможет легче перенести жаркие дни.

Ингредиенты:

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4-5 свежих лимонов

1 апельсин

3-4 веточки свежего базилика

1-2 ст. л. сахара (или по своему вкусу)

Лед – по желанию

Вода – 1 литр

Как приготовить домашний лимонад?

Вымойте лимоны и апельсин. Выжмите сок из лимонов и апельсина, процедите его.

В кувшине или кувшине смешайте сок с сахаром.

Возьмите несколько веток базилика, срывайте листики и разомните их в ступке или в миске, вбросьте в кувшин. Перемешайте, залейте водой и дайте настояться час-два. Добавьте кубики льда.

По желанию можете добавить в лимонад листочки мяты.

Этот освежающий лимонад с базиликом и цитрусовыми станет прекрасным напитком в жаркие дни. Приятного аппетита!

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