Тонизирующий и освежающий напиток: Как приготовить кофе со сгущенкой и льдом

Летний сезон уже наступил, а вместе с ним пришла пора для прохладительных напитков. Если вы любите кофе, то у нас есть простой и быстрый рецепт, который поможет вам насладиться вкусным холодным кофейным напитком со сгущенкой и льдом. Этот рецепт был разделен авторами кулинарного Instagram-блога Kaoutar, и мы рады поделиться им с вами.

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Ингредиенты:

1 чайная ложка растворимого кофе;

сгущенное молоко;

4 столовые ложки теплого молока;

кубики льда;

холодное молоко.

Возьмите стакан и налейте в него растворимый кофе. Добавьте немного сгущенки к кофе в стакане. Затем влейте 4 столовых ложки теплого молока. С помощью специального миксера взбейте все ингредиенты, чтобы образовалась пена. Добавьте несколько кубиков льда в стакан. Залейте холодным молоком до краев стакана. Перед употреблением напитка обязательно перемешайте его с помощью коктейльной трубочки.

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Теперь ваш освежающий холодный кофейный напиток со сгущенкой и льдом готов к наслаждению! Вы можете наслаждаться им приготовленным любимым напитком в любое время дня.

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