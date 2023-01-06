"Додаткової мобілізації не потрібно, але все може змінитися", - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зробив прогноз щодо необхідності “масової" мобілізації. Про це він сказав під час телемарафону в ефірі українського телебачення.

Водночас Резніков зазначив, що все залежить від ситуації на фронті.

"У масовій мобілізації станом на сьогодні я не бачу необхідності. Але, звісно, ситуація на фронті може змінитися у будь-який момент, залежить від розвитку подій. І тоді прийматиметься рішення: РНБО, президент, Верховна Рада", - сказав міністр.

За словами міністра оборони, мобілізація оголошена і відбувається у спокійному режимі.

Зараз в Україні "ми поповнюємо втрати, беремо особливих фахівців визначених для завдань".

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"І ми навіть не вибрали ще той стовідсотковий потенціал, який там введено", - наголосив міністр.

Згідно із заявами командування Сухопутних військ ЗСУ, зараз призивають громадян, які мають військовий досвід. В першу чергу це стрільці, танкісти, зв'язківці та шифрувальники.

Раніше юристи попередили, що загрожує ухилянтам, які після отримання повістки не з'являться до центру комплектування.

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