"Дополнительная мобилизация не требуется, но все может измениться", - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал прогноз о необходимости "массовой" мобилизации. Об этом он сказал во время телемарафона в эфире украинского телевидения.

В то же время Резников отметил, что все зависит от ситуации на фронте.

"В массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу необходимости. Но, конечно, ситуация на фронте может измениться в любой момент, зависит от развития событий. И тогда будет приниматься решение: СНБО, президент, Верховная Рада", - сказал министр.

По словам министра обороны, мобилизация объявлена и проходит в спокойном режиме.

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Сейчас в Украине "мы восполняем потери, берем особых специалистов, определенных для задач".

"И мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там введен", - подчеркнул министр.

Согласно заявлениям командования Сухопутных войск ВСУ, сейчас призывают граждан, имеющих военный опыт. В первую очередь это стрелки, танкисты, связисты и шифровальщики.

Ранее юристы предупредили, что грозит уклонистам после получения повестки для явки в центр комплектования.

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