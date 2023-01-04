Уклонистам объяснили, что им грозит за неявку в военкомат после получения повестки

Специалисты центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи разъяснили, что грозит военнообязанным, которые после получения повестки не явятся в центр комплектования для уточнения биографических и учетных сведений.

Юристы в комментарии изданию "У нас" отметили, что за неявку в военкомат может быть применена административная или уголовная ответственность. Уголовная ответственность последует, если человек трижды не явится в военкомат.

"Но в некоторых случаях уголовная ответственность может применяться сразу, это зависит от вида врученной повестки, к чему она обязывает, просто к явке в военкомат или уже к самой мобилизации", – говорится в сообщении.

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Административная ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В статье отмечается, что в случае неявки после получения повестки в военкомат лицо могут оштрафовать на 510-850 грн. Повторное в течение года нарушение влечет штраф от 850 до 1700 грн. В период действия военного положения в Украине размеры штрафов могут быть увеличены.

Юристы объяснили: если лицо уклоняется от явки в военкомат по повестке, то его могут туда принудительно доставить правоохранители.

Уголовная ответственность за неявку по повестке предусмотрена ст. 335 УК Украины и может угрожать уклоненному заключению сроком до трех лет.

Раньше мы писали о том, могут ли забрать на фронт сразу после повестки.

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