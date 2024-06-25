Дорогі годинники та пакети валюти: ДБР провело обшуки у депутата Тищенка (фото)

Генеральний прокурор Андрій Костін висунув підозру народному депутату Миколі Тищенку за незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Народного обранця підозрюють у злочині за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісі Генерального прокурора.

Слідство встановило, що 20 червня в місті Дніпро група осіб, за вказівкою народного депутата і за попередньою змовою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів незаконно позбавила волі колишнього військовослужбовця Збройних Сил України.

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Що знайшли під час обшуків у Тищенка. Джерело: dbr.gov.ua

Що знайшли під час обшуків у Тищенка. Джерело: dbr.gov.ua

Що знайшли під час обшуків у Тищенка. Джерело: dbr.gov.ua

Що знайшли під час обшуків у Тищенка. Джерело: dbr.gov.ua

Що знайшли під час обшуків у Тищенка. Джерело: dbr.gov.ua

Що знайшли під час обшуків у Тищенка. Джерело: dbr.gov.ua

Що знайшли під час обшуків у Тищенка. Джерело: dbr.gov.ua

Під час цього інциденту потерпілому було завдано тілесних ушкоджень, і його утримували незаконно певний час.

Офіс Генерального прокурора погодив клопотання про застосування до Тищенка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127 і ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Зараз тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до цього злочину. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснює слідча група Центрального апарату ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 21 червня 2024 року в інтернеті з'явилося відео інциденту з народним депутатом Тищенком, на ньому видно, як охорона депутата грубо поводилася відносно колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, який гуляв з дитиною у візочку.

Поліція підтвердила, що люди у камуфльованому одязі та балаклавах завдали чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за статтями "Нанесення легких тілесних ушкоджень" та "Незаконне позбавлення волі".

Тищенко заявив, що того дня вони виявили найбільший колл-центр Дніпра, а колишній військовий нібито прийшов "захистити ботоферму, зірвати слідчі дії та приховати факти діяльності шахрайського колл-центру".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував інцидент з побиттям охороною народного депутата Миколи Тищенка колишнього бійця спецпідрозділу Kraken ГУР Міноборони України Дмитра Павлова. Головне управління Нацполіції в Дніпропетровській області заявило про відкриття двох кримінальних проваджень через цей інцидент.

Раніше, 28 жовтня 2023 року, у Брюховичах Львівської області невідомий чоловік ударив нардепа Миколу Тищенка кулаком в горло та погрожував фізичною розправою.

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