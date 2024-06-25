Дорогие часы и пакеты валюты: ГБР провело обыски у депутата Тищенко (фото)

Генеральный прокурор Андрей Костин выдвинул подозрение народному депутату Николаю Тищенко за незаконное лишение свободы бывшего военнослужащего. Народный избранник подозревается в преступлении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) и Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что 20 июня в городе Днепр группа лиц, по указанию народного депутата и по предварительному сговору, с применением физической силы и спецсредств незаконно лишила свободы бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины.

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Что нашли во время обысков у Тищенко. Источник: dbr.gov.ua

Что нашли во время обысков у Тищенко. Источник: dbr.gov.ua

Что нашли во время обысков у Тищенко. Источник: dbr.gov.ua

Что нашли во время обысков у Тищенко. Источник: dbr.gov.ua

Что нашли во время обысков у Тищенко. Источник: dbr.gov.ua

Что нашли во время обысков у Тищенко. Источник: dbr.gov.ua

Что нашли во время обысков у Тищенко. Источник: dbr.gov.ua

Во время этого инцидента потерпевшему были нанесены телесные повреждения, и его содержали незаконно определенное время.

Офис Генерального прокурора согласовал ходатайство о применении к Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также сообщено о подозрении еще одному лицу, участвовавшему в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проходят мероприятия по установлению других лиц, причастных к этому преступлению. Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование осуществляет следственная группа Центрального аппарата ДБР при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 21 июня 2024 года в интернете появилось видео инцидента с народным депутатом Тищенко, на нем видно, как охрана депутата грубо вела себя в отношении бывшего бойца спецподразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, гулявшего с ребенком в коляске.

Полиция подтвердила, что люди в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. По этому факту возбуждены уголовные производства по статьям "Нанесение легких телесных повреждений" и "Незаконное лишение свободы".

Тищенко заявил, что в тот день они обнаружили крупнейший колл-центр Днепра, а бывший военный якобы пришел "защитить ботоферму, сорвать следственные действия и скрыть факты деятельности мошеннического колл-центра".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал инцидент с избиением охраной народного депутата Николая Тищенко бывшего бойца спецподразделения Кракена ГУР Минобороны Украины Дмитрия Павлова. Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области заявило об открытии двух уголовных производств из-за этого инцидента.

Ранее, 28 октября 2023 года, в Брюховичах Львовской области неизвестный мужчина ударил нардепа Николая Тищенко кулаком в горло и угрожал физической расправой.

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