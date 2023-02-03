Дощечка для нарізання продуктів потемніла та має неприємний запах: прості способи зробити її як нову

Кухонні дощечки для нарізання продуктів потребують щоденного миття, як й увесь наш посуд. Дерев'яні чи пластмасові дощечки зачасту мають плями, який важко позбутися за допомогою мийних засобів.

Пропонуємо вам методи чищення дощечок, які дозволять не лише позбутися стійких плям, а й знезаразити їх та позбутися запаху риби чи м'яса. Якщо ви не маєте посудомийної машинки, яка запросто впорається з цими проблемами, о можна скористатися наступними кухонними лайфхаками.

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Для початку важливо ретельно очистити дошку після використання та висушити.

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Харчова сода та сіль – розмішайте по столовій ложці кожного сипучого продукту з водою до утворення густої кашиці. Потім утворений розчин потрібно натерти на дощечку й залишити на 10-20 хвилин. Візьміть щітку, або кухонну губку й ретельно втирайте цю суміш у дощечку. Потім помийте обробну дошку вручну під струменем води.

Лимон – він допоможе видалити стійкі запахи та плями. Посипте дощечку сіллю, розріжте лимон навпіл та вичавіть його зверху на присипану сіллю пляму. Залиште на 15-20 хвилин, а потім втирайте у дощечку за допомогою кухонної губки. Врешті – просто змийте під струменем води.

Нагадаємо, що всього лише один простий засіб дозволить швидко відчистити кухню. Ви з легкістю зможете стерти всі масні плями з будь-яких поверхонь.

Також на газовій плиті часто залишається жир та залишки їжі. Тому важливо підтримувати її у чистоті та знати, як боротися з цим брудом. Тому UAportal розповідає, як швидко та без хімії почистити газову плиту.

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