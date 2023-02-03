Дощечка для порезки продуктов потемнела и имеет неприятный запах: простые способы сделать ее как новую

Кухонные дощечки для нарезки продуктов нуждаются в ежедневной мойке, как и вся наша посуда. Деревянные или пластмассовые дощечки часто имеют пятна, которые трудно избавиться с помощью моющих средств.

Предлагаем вам методы чистки дощечек, которые позволят не только избавиться от стойких пятен, но и обеззаразить их и избавиться от запаха рыбы или мяса. Если у вас нет посудомоечной машинки, которая запросто справится с этими проблемами, можно воспользоваться следующими кухонными лайфхаками.

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Для начала важно тщательно очистить доску после использования и высушить.

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Пищевая сода и соль – размешайте по столовой ложке каждого сыпучего продукта с водой до образования густой кашицы. Затем образовавшийся раствор нужно натереть на дощечку и оставить на 10-20 минут. Возьмите щетку или кухонную губку и тщательно вотрите эту смесь в дощечку. Затем промойте разделочную доску вручную под струей воды.

Лимон – он поможет удалить стойкие запахи и пятна. Посыпьте дощечку солью, разрежьте пополам лимон и выдавите его сверху на присыпанное солью пятно. Оставьте на 15-20 минут, а затем вотрите в дощечку с помощью кухонной губки. Наконец – просто смойте под струей воды.

Напомним, что всего лишь одно простое средство позволит быстро отчистить кухню. Вы с легкостью сможете стереть все жирные пятна с любых поверхностей.

Также на газовой плите часто остаются жир и остатки пищи. Поэтому важно поддерживать ее в чистоте и знать, как бороться с этой грязью. Поэтому UAportal рассказывает, как быстро и без химии почистить газовую плиту.

Кроме того, в сети появилось видео, где женщина нашла простой способ отмывать зеркала и окна без химических средств и даже без воды.

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