Пам’ятки, які потрібно приглушити на 'Годину Землі'

Відоме колесо огляду на пірсі Санта-Моніки згасне в суботу, об’єднавшись із знаковими будівлями та визначними пам’ятками Південної Каліфорнії та в усьому світі на знак визнання "Години Землі", щорічної акції з підвищення обізнаності про зміну клімату.

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Колесо огляду в Пасіфік-парку вимкне світло, за винятком захисного освітлення обода, на одну годину, починаючи з 8:30 вечора. Він приєднається до визначних пам’яток у всьому світі, включаючи Ейфелеву вежу, Сіднейський оперний театр в Австралії та Біг-Бен у Лондоні.