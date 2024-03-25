Достопримечательности, которые нужно затмить на 'Час Земли'

Известное колесо обзора на пирсе Санта-Моники погаснет в субботу, объединившись со знаковыми зданиями и достопримечательностями Южной Калифорнии и во всем мире в знак признания "Часа Земли", ежегодной акции по повышению осведомленности об изменении климата.

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Колесо обзора в Пасифик-парке выключит свет, за исключением защитного освещения обода, на один час, начиная с 8:30 вечера. Он присоединится к достопримечательностям по всему миру, включая Эйфелеву башню, Сиднейский оперный театр в Австралии и Биг-Бен в Лондоне.