Дощі та нижча за кліматичну норму температура: прогноз погоди в Україні на 16 травня
У п’ятницю, 16 травня, погоду в Україні визначатиме атмосферний фронт, який принесе дощі в північні, західні області та на Вінниччину. На решті території суттєвих опадів не очікується.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Київщині та Вінниччині — температура повітря тут сягатиме лише +8…+12 °C. У західних регіонах стовпчики термометрів покажуть +10…+14 °C.
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У центральній частині країни переважатиме помірне тепло — близько +15…+19 °C. Найтепліше буде на півдні та сході — до +21 °C.
У столиці очікується відчутне похолодання. Температура повітря протягом дня становитиме +9…+11 °C. Пройдуть дощі.
За словами Наталки Діденко, у суботу збережеться прохолодна погода, а відчутне потепління варто чекати ближче до середи наступного тижня.
Раніше ми розповідали, що новий тиждень принесе в Україну похолодання та опади.
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