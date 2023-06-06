Давні єгиптяни робили коктейлі з наркотиків та крові людей: вчені знайшли докази

Нове дослідження посуду віком приблизно 2200 років, яким користувалися давні єгиптяни, показало, що в ньому містилася суміш з кількох галюциногенних рослин, алкоголь, мед та різні біологічні рідини людини.

Про це повідомляє IFLScience. Наукова стаття поки не пройшла рецензування та вийшла у препринті на Research Square.

Дослідники кажуть, що міцний напій, ймовірно, вживався для ритуальних практик, пов'язаних з божеством на ім'я Бес. Його описують як карлика, який чимось нагадує кота.

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У Стародавньому Єгипті вірили, що це божество-охоронець може забезпечити захист від небезпеки та зла. Автори роботи вивчили керамічний посуд, зроблений саме у вигляді голови Беса.

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"Оскільки фігура Беса вважалася захисною, можна припустити, що рідина, випита з такого посуду, вважалася корисною", — зауважили науковці.

Вони проаналізували органічні залишки в посудині II століття до зв. е., що знаходилася в Художньому музеї Тампи. Напій містив психоактивну рослину під назвою Peganum Нarmala, сирійська рута. Крім того, були виявлені сліди іншої психоактивної рослини під назвою Nymphaea caerulea або блакитної водяної лілії.

Також коктейль містив алкоголь, отриманий із ферментованих фруктів, мед чи бджолине маточне молочко. У стародавньому зіллі знайшли та "високий вміст людських білків". Йдеться про грудне молоко, слизові рідини (оральні або вагінальні) або кров.

Раніше археологи знайшли в єгипетському регіоні Саккара стародавній папірус довжиною 16 метрів. На ньому були виявленні закляття з таємничої Книги Мертвих.

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