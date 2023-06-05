Знайдено загублене німецьке місто Рунгхольт, яке за 'гріхи його мешканців поглинуло море' за одну ніч

Група археологів із Кільського університету виявила давнє затоплене поселення, яке тривалий час вважалося міфічним. Йдеться про колись датське місто Рунгхольт, що занурилося під воду в середині XIV, тобто 600 років тому.

Як з'ясувалося, стародавнє поселення знаходиться під шаром мулу Північного моря. На території стародавнього поселення археологам вдалося виявити стародавню церкву завдовжки 40 метрів і завширшки 15 метрів.

Як повідомляє The Times, ця церква могла бути центром середньовічного міста. Нині від неї залишився лише фундамент. Також вдалося виявити деякі інші споруди.

Рунгхольт колись був портовим містом у Північній Фрізії, районі сучасної Німеччини, яке в середні віки належало до датського герцогства Шлезвіг. До останнього моменту точне розташування Рунгхольта було невідомим, щобільше, довго вважалося, що місто взагалі є легендою, подібною до Атлантиди. Проте останнім часом вчені почали знаходити документи, що підтверджують його існування. Зокрема, з’ясувалися навіть деякі факти про життя міста.

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Як повідомляють археологи, Рунгхольт був важливим містом, де знаходився порт. Поселення могло включати близько 500 будинків. Чисельність населення становила близько 3000 осіб. На галасливих вулицях Рунгхольта велася торгівля сільськогосподарською продукцією, рибою, устрицями, рибальськими мережами та бурштином.

Рунгхольт мав корчми, готелі, церкви та будинки розпусти. Кораблі виходили та прибували щодня. Також місто приймало втомлених мандрівників та вуличних музикантів.

Вчені кажуть, що за легендами місто було затоплено з 15 по 16 січня 1362 року, коли стався сильний шторм на узбережжі сучасної Німеччини, Англії, Нідерландів та Данії. У Німеччині шторм отримав назву Грете-Мандренке (Grote Mandrenke), що в перекладі означає "велике потоплення людей".

Місто загинуло внаслідок потужного штормового припливу. За оцінками вчених, ця подія призвела до загибелі загалом близько 10 тисяч осіб, які населяли не тільки Рунгхольт, а й інші прибережні міста. Легенди розповідали, що шторм поглинув місто як покарання за гріхи його жителів – пияцтво, безбожництво та хизування багатством.

Один монах з Англії в "Хроніках Аноніма з Кентербері" писав, що близько першої години ночі в Англії почалася буря і вихор, яких раніше ніколи не бачили і не чули. Багато будинків через сильний вітер були зруйновані повністю або залишилися без дахів.

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Археологи з Кільського університету повідомили, що руїни міста знаходяться у Ваддензі. Це затока Північного моря між Західно-Фрізськими островами та північною частиною Нідерландів. Ваддензе є найбільшою на Землі системою безперервних літоральних піщаних і мулистих мілин. Тобто ця ділянка знаходиться під водою лише під час припливів, за винятком окремих каналів, у яких завжди є вода.

Щоб виявити місто, дослідники використовували різні сучасні методи геофізичної візуалізації й у травні цього року ними було виявлено ланцюг завдовжки близько двох кілометрів, що складається з безлічі штучних середньовічних насипів, які свого часу захищали поселення від хвиль та припливів.

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