Найден потерянный немецкий город Рунгхольт, который за 'грехи его жителей поглотил море' за одну ночь

Группа археологов из Кильского университета обнаружила древнее затопленное поселение, долгое время считавшееся мифическим. Речь идет о некогда датском городе Рунгхольт, погрузившемся под воду в середине XIV, то есть 600 лет назад.

Как выяснилось, древнее поселение находится под слоем ила Северного моря. На территории древнего поселения археологам удалось обнаружить древнюю церковь длиной 40 метров и в ширину 15 метров.

Как сообщает The Times, эта церковь могла быть центром средневекового города. Сейчас от нее остался только фундамент. Также удалось обнаружить некоторые другие постройки.

Рунгхольт когда-то был портовым городом в Северной Фризии, районе современной Германии, который в средние века принадлежал датскому герцогству Шлезвиг. До последнего момента точное расположение Рунгхольта было неизвестно, что больше, долго считалось, что город вообще является легендой, подобной Атлантиде. Однако в последнее время ученые начали находить документы, подтверждающие его существование. В частности, выяснились некоторые факты о жизни города.

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Как сообщают археологи, Рунгхольт являлся важным городом, где находился порт. Поселение могло включать около 500 домов. Численность населения составила около 3000 человек. На шумных улицах Рунгхольта велась торговля сельскохозяйственной продукцией, рыбой, устрицами, рыболовными сетями и янтарем.

Рунгхольт имел корчмы, гостиницы, церкви и публичные дома. Корабли выходили и прибывали каждый день. Также город принимал усталых путешественников и уличных музыкантов.

Ученые говорят, что по легендам город был затоплен с 15 по 16 января 1362, когда произошел сильный шторм на побережье современной Германии, Англии, Нидерландов и Дании. В Германии шторм получил название Грете-Мандренке (Grote Mandrenke), что в переводе означает "большое потопление людей".

Город погиб в результате мощного штормового прилива. По оценкам ученых, это событие привело к гибели около 10 тысяч человек, населявших не только Рунгхольт, но и другие прибрежные города. Легенды рассказывали, что шторм поглотил город как наказание за грехи его жителей – пьянство, безбожие и кичливость богатством.

Один монах из Англии в "Хрониках Анонима из Кентербери" писал, что около часа ночи в Англии началась буря и вихрь, которых раньше никогда не видели и не слышали. Многие дома из-за сильного ветра были разрушены полностью или остались без крыш.

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Археологи из Кильского университета сообщили, что развалины города находятся в Вадденге. Это залив Северного моря между Западно-Фризскими островами и северной частью Нидерландов. Ваддензе является самой большой на Земле системой непрерывных литоральных песчаных и илистых мелей. То есть этот участок находится под водой только во время приливов, за исключением отдельных каналов, в которых всегда есть вода.

Чтобы обнаружить город, исследователи использовали различные современные методы геофизической визуализации и в мае этого года ими была обнаружена цепь протяженностью около двух километров, состоящая из множества искусственных средневековых насыпей, которые в свое время защищали поселения от волн и приливов.

Напомним, в Перу обнаружили гробницу с мумиями детей.

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