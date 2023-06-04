Археологи нашли в Персидском заливе древний город 6 века, где добывали жемчуг.

Группа археологов из ОАЭ, США и Италии обнаружили древний город добытчиков жемчуга на острове Синия в эмирате Умм-эль-Кайвайн в Персидском заливе. Археологи уже нашли на этом острове христианский монастырь в возрасте 1400 лет. К югу от него расположен город, который нашли ученые – его площадь составляет около 12 гектаров.

Об этом пишет Daily Sabah.

"Это самый старый пример такого рода жемчужного города Халиджи, сказал Тимоти Пауэр, – сказал археолог из Университета Объединенных Арабских Эмиратов.

Читайте также: В Китае обнаружили затонувшие корабли времен династии Мин, нагруженные фарфором

Вероятно, в городе добытчиков жемчуга жили люди и стояли дома. Как отмечают ученые, на его территории обнаружили много сооружений, сделанных из камня и известкового раствора. В некоторых домах археологи обнаружили жемчужины и грузы для ныряния.

Видео дня

Также археологи предполагают, что на острове жили христиане, ведь город возник до появления ислама.

Напомним, в Перу обнаружили гробницу с мумиями детей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !