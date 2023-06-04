Археологи знайшли у Перській затоці стародавнє місто 6 століття, де видобували перли

Група археологів з ОАЕ, США та Італї виявили древнє місто видобувачів перлів на острові Синія в еміраті Умм-ель-Кайвайн у Перській затоці. Археологи вже знайшли на цьому острові християнський монастир, віком 1400 років. На південь від нього розташоване місто, яке знайшли науковці – його площа становить близько 12 гектарів.

Про це пише Daily Sabah.

"Це найстаріший приклад такого роду перлинного міста Халіджі, сказав Тімоті Пауер, – сказав археолог з Університету Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Ймовірно, у місті видобувачів перлів жили люди та стояли будинки. Як зазначають науковці, на його території знайшли багато споруд, зроблених із каменю та вапняного розчину. У деяких будинках археологи знайшли перлини та вантажі для пірнання.

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Також археологи припускають, що на острові жили християни, адже місто виникло до появи ісламу.

Нагадаємо, в Перу знайшли гробницю з муміями дітей.

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