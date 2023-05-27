У Китаї виявили затонулі кораблі часів династії Мін, навантажені порцеляною (фото)

Під Південнокитайським морем археологи виявили два уламки корабля часів династії Мін (1368-1644). Один з них містив тисячі незайманих порцелянових предметів, а інший – дерев’яні колоди.

Знахідку зробили біля узбережжя острова Хайнань на глибині 1500 метрів. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що порцеляна настільки щільна, що на площі 10 000 квадратних метрів розташовані складені одна на одну посудини глибиною шість футів. За оцінками археологів, існує понад 100 000 окремих частин.

Читайте також: Невідомі науці алмази знайшли в метеориті з каньйону Діабло у США

Аналіз деяких творів показує, що вони були виготовлені в епоху Жентоку (1506-1521). Це перший випадок, коли судно з експортним вантажем і одне з імпортним вантажем були знайдені в одному районі.

Відео дня

Два сусідніх затонулих судна дають дослідникам унікальну можливість вивчити двосторонній рух у Південнокитайському морі 500 років тому. Передові технологічні підходи, включаючи м’яку робототехніку, натхненну біонікою та матеріалознавством, були застосовані під час операції з порятунку деяких реліквій із місць корабельної аварії.

Розслідування триватиме близько року. Першим етапом буде ретельне обстеження уламків. Другий передбачатиме наукову оцінку умов збереження уламків. На третьому й останньому етапі буде визначено, як найкраще захистити уламки в майбутньому.

Нагадаємо, у Африці знайшли найдавнішу в світі прикрасу: була однією з форм невербального спілкування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!