Невідомі науці алмази знайшли в метеориті з каньйону Діабло у США

Досліджуючи уламки метеорита, який знайшли у каньйоні Діабло у США, вчені помітили, що він містить невідомі раніше алмази. Вони могли утворитися через екстремальні температури та тиск, що виникають, коли космічний камінь врізається в Землю.

Видання IFLScience повідомляє, що науковці помітили незвичні сполуки в уламках метеорита, і це були алмази з незвичайною структурою. Метеорит впав у цьому каньйоні приблизно 50 000 років тому, утворивши Метеоритний кратер – один із найбільш недоторканих у світі.

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"Коли вчені використали передові методи візуалізації, щоб розглянути алмази з метеорита Canyon Diablo, вони виявили, що це не звичайні дорогоцінні камені. У дослідженні 2022 року дослідники повідомили, що ці камені мають таку ж твердість, як і алмази, але вони надзвичайно пластичні. Крім того, вони мають електронні властивості, які можна налаштувати, що робить їх потенційно корисними для електроніки", – пише видання.

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Метеорит містив рідкісну форму вуглецю лонсдейліт, і раніше вважалося, що вона складається з атомів у гексагональній решітці. Однак, досліджуючи лонсдейліт за допомогою раманівської спектроскопії та кристалографії, доктор Петер Немет з Інституту геологічних і геохімічних досліджень і співавтори дослідження виявили щось набагато цікавіше. Виявилося, що лонсдейліт насправді містить традиційні кубічні алмази та графеноподібні домени, які зрослися разом у так званих діафітах. Кристал також містить численні помилки, коли атоми неправильно розташовані.

"Завдяки розпізнаванню різних типів зрощення між графеновими та алмазними структурами ми можемо наблизитися до розуміння умов тиску та температури, які виникають під час зіткнення з астероїдом", — пояснив доктор Петер Немет.

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За його словами, там, де зустрічаються алмаз і графен, відбуваються несподівані речі з відстанню між шарами, що пояснює попередні спектроскопічні спостереження лонсдейліту.

Доступні кількості лонсдейліту були занадто малими, щоб перевірити деякі його властивості. Проте моделювання показує, що гексагональна форма повинна бути на 58 відсотків твердішою, ніж звичайні алмази. А наскільки твердими можуть бути діафіти, ще належить з’ясувати.

Автори дослідження стверджують, що отримані з лонсдейліту сполуки можна застосувати до інших багатих вуглецем матеріалів, які містять значну кількість інших елементів, що перебувають під надзвичайним тиском.

Співавтор професор Крістоф Зальцманн з Університетського коледжу Лондона пояснив, що ці кристали мають низку потенційних застосувань: "Завдяки контрольованому зростанню шарів структур має бути можливим розробляти матеріали, які є одночасно надтвердими та пластичними, а також мають регульовані електронні властивості від провідника до ізолятора". Зальцман вважає, що вони можуть мати "різні застосування від абразивів та електроніки до наномедицини та лазерних технологій".

Довідково: Метеорит Canyon Diablo, що впав близько п’ятдесяти тисяч років тому і відомий людям, що живуть у регіоні північної Арізони протягом тисячоліть, був науково відкритий у дев’ятнадцятому столітті. Вік самого метеорита становить приблизно 5 мільярдів років, у порівнянні з віком Землі, якій самій лише 4,6 мільярда років.

Вплив метеорита є причиною виникнення Метеоритного кратера поблизу Флагстаффа, штат Арізона, також відомого як кратер Беррінджера, а в одному місці — кратер Каньйон Діабло. Від удару утворився кратер діаметром понад 1200 метрів і глибиною 200 метрів. Вважається, що сам метеорит міг важити 700 000 тонн.

На цей час зібрано 30 тонн уламків метеорита, найбільший уламок важить 639 кг. Сам метеорит мав переважно залізо-нікелевий склад, який становить 90% відновленого матеріалу на додаток до списку додаткових руд, присутніх у його хімічному складі.

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