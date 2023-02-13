Давня японська мумія русалки виявилася підробкою: подробиці

Науковці в Японії з'ясували, з чого зроблено маленьку мумію русалки (нінге), яка зберігається в храмі Ендзюїн в місті Асакуті. Вони дізналися, що верхня частина артефакту виготовлена з паперу, тканини та бавовни. Нижня ж частина є звичайним риб'ячим хвостом.

Про відкриття японських вчених повідомляє видання Asahi. Зазначається, що команда фахівців, яку очолив Хіросі Кіносіта (Hiroshi Kinoshita) з Університету науки і мистецтв Курасіки, вирішила більше дізнатися про мумію русалки з храму Ендзюїн. Вважалося, що русалка була спіймана в рибальську сітку на узбережжі провінції Тоса (нині префектура Кочі) між 1736 і 1741 роками.

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Дослідники вивчали рештки "русалки" за допомогою комп'ютерної томографії та з'ясували, що голова нінге майже повністю складається із суміші бавовни та гіпсу, причому для переконливості в неї вставили щелепу невідомої хижої риби.

На голову, плечі та руки поверх паперу була наклеєна шкіра риби (Tetraodontidae), а волосся на голові мумії та нігті на її пальцях належать ссавцеві. При цьому хвіст русалки був зроблений з риб'ячих рештків.Коли науковці провели радіовуглецевий аналіз віку окремих лусочок, то він вказав, що мумія русалки була виготовлена в кінці XIX століття.

Попри те, що мумія русалки очікувано виявилася фальшивкою, її й надалі зберігатимуть у храмі Ендзюїн. Як зауважив головний служитель храму, цей "артефакт" є дуже важливим для багатьох парафіян.

Довідково: у храмі Ендзюїн у місті Асакуті зберігають маленьку мумію русалки довжиною лише близько тридцяти сантиметрів. Згідно з запискою, яка зберігається в одному ящику з нінге, рибалки зловили її мережами на морському узбережжі сучасної провінції Коті між 1736 та 1741 роками.

Після цього русалку висушили та привезли до Осаки, де її купили представники сімейства Кодзима з Фукуями. Довгий час мумія була сімейною реліквією, проте на початку XX століття її продали, після чого вона якимось чином потрапила до храму Ендзюїна.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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