Древняя японская мумия русалки оказалась подделкой: подробности

Ученые в Японии выяснили, из чего сделана маленькая мумия русалки (нинге), которая хранится в храме Эндзюин в городе Асакуте. Они узнали, что верхняя часть артефакта изготовлена из бумаги, ткани и хлопка. Нижняя часть является обычным рыбьим хвостом.

Об открытии японских ученых сообщает издание Asahi. Отмечается, что команда специалистов, которую возглавил Хироси Киносита (Hiroshi Kinoshita) из Университета науки и искусств Курасики, решила узнать больше о мумии русалки из храма Эндзюин. Считалось, что русалка была поймана в рыболовную сетку на побережье провинции Тоса (ныне префектура Кочи) между 1736 и 1741 годами.

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Исследователи изучали остатки "русалки" с помощью компьютерной томографии и выяснили, что голова нинге почти полностью состоит из смеси хлопка и гипса, причем для убедительности в нее вставили челюсть неизвестной хищной рыбы.

На голову, плечи и руки поверх бумаги была наклеена кожа рыбы (Tetraodontidae), а волосы на голове мумии и ногти на ее пальцах принадлежат млекопитающему. При этом хвост русалки был сделан из рыбьих остатков. Когда ученые провели радиоуглеродный анализ возраста отдельных чешуек, то он указал, что мумия русалки была изготовлена в конце XIX века.

Несмотря на то, что мумия русалки ожидаемо оказалась фальшивкой, ее и дальше будут хранить в храме Эндзюин. Как отметил главный служитель храма, этот "артефакт" очень важен для многих прихожан.

Справка: в храме Эндзюин в городе Асакути хранят маленькую мумию русалки длиной всего около тридцати сантиметров. Согласно записке, хранящейся в одном ящике с нинге, рыбаки поймали ее сетями на морском побережье современной провинции Коти между 1736 и 1741 годами.

После этого русалку высушили и привезли в Осаку, где ее купили представители семейства Кодзима с Фукуями. Долгое время мумия была семейной реликвией, однако в начале XX века она была продана, после чего она каким-то образом попала в храм Эндзюина.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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