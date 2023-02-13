Ученые обнаружили неизвестный слой мантии в недрах Земли

Исследователи Техасского университета в Остине обнаружили в недрах планеты Земля новый слой мантии. Эта частично расплавленная порода играет немаловажную роль в тектонике плит.

Как отмечается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, этот слой находится более чем в ста километрах от поверхности Земли. Это часть астеносферы, расположенной под тектоническими плитами в верхней части мантии.

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Ученые заметили, что астеносфера достаточно пластична рядом с соседними слоями, поэтому литосферным плитам легче передвигаться по ней. Причиной пластичности может быть расплавление породы.

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"Низкая вязкость астеносферы приводит к тому, что скорость сейсмических волн в ней падает, однако нижний предел этой зоны оставался малоизученным", – говорят ученые.

Они проанализировали сейсмические изображения мантии, получив глобальную карту астеносферы, и выяснили, что на глубине 150 км наблюдается положительный градиент сейсмической скорости (скорость начинает расти с глубиной). "Этот слой является основой астеносферы, где содержится частичный расплав", — говорится в статье.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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