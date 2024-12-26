Дрони атакували Бєлгородську область РФ: 6 населених пунктів знеструмлено

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков повідомив про атаку безпілотників на регіон, що призвело до знеструмлення шести населених пунктів. Гладков зазначив, що внаслідок скидання вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередачі.

Про це повідомив Telegram-канал Гладкова. "ЗСУ атакували Грайворонський округ за допомогою безпілотників".

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"Тимчасово без електропостачання залишилися жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга".

Нагадаємо, дрони атакували кілька спиртзаводів у Воронезькій області рф/

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