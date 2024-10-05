Дрони атакували кілька спиртзаводів у Воронезькій області рф (відео)

У суботу вночі, 5 жовтня, влада Воронезької області Росії повідомила про напад дронів на декілька об'єктів у регіоні. Цю інформацію оприлюднив Олександр Гусєв, очільник області, у своєму Telegram-каналі.

Губернатор наголосив, що атаковані підприємства нібито виробляють продукцію для цивільного використання. На одному з об'єктів, що зазнали нападу, спалахнула пожежа. Наразі на місці працюють відповідні служби.

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Інше підприємство, яке також стало ціллю безпілотників, за словами влади, не зазнало значних пошкоджень, і там обійшлося без постраждалих.

Тим часом, місцеві спільноти в соціальних мережах стверджують, що обидва атаковані об'єкти - це спиртові заводи.

Нагадаємо, що нещодавно українські сили оборони були змушені залишити Вугледар через загрозу оточення. російські окупанти зосередили значні сили для прориву української оборони, що створило критичну ситуацію для наших захисників.

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