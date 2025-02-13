Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат: зайнялась масштабна пожежа (відео)

Російські ЗМІ, місцева влада та пабліки повідомляють про масовану атаку безпілотників на Липецьк і Липецьку область, зокрема на Новолипецький металургійний комбінат. В результаті атаки на комбінаті зайнялась масштабна пожежа.

Про це повідомляє Mash, SHOT, губернатор Ігор Артамонов.За словами губернатора, регіон зазнав масованого нальоту дронів, триває робота ППО та засобів придушення.

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Після цього Артамонов повідомив про зникнення електропостачання в кількох районах Липецька.

"У промисловій частині Липецька пролунало 12 вибухів. Також, за словами місцевих жителів, з 03:30 дрони атакують місто Єлець, де чутно численні "удари та дзижчання"".

Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.

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