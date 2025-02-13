Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат: зайнялась масштабна пожежа (відео)
Російські ЗМІ, місцева влада та пабліки повідомляють про масовану атаку безпілотників на Липецьк і Липецьку область, зокрема на Новолипецький металургійний комбінат. В результаті атаки на комбінаті зайнялась масштабна пожежа.
Про це повідомляє Mash, SHOT, губернатор Ігор Артамонов.За словами губернатора, регіон зазнав масованого нальоту дронів, триває робота ППО та засобів придушення.
Читайте також: Дрони атакували нафтобазу на Кубані у РФ: зайнялась масштабна пожежа (фото)
Після цього Артамонов повідомив про зникнення електропостачання в кількох районах Липецька.
"У промисловій частині Липецька пролунало 12 вибухів. Також, за словами місцевих жителів, з 03:30 дрони атакують місто Єлець, де чутно численні "удари та дзижчання"".
Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!