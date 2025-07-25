Дрони атакували РФ: вибухи пролунали у Ростовській області та Ставропольському краї, в Північній Осетії та інших регіонах (фото, відео)

У ніч на 25 липня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Ростовській області, Ставропольському краї, Північній Осетії та інших частинах Північнокавказького федерального округу. Через загрозу в цих регіонах було запроваджено план "Килим", що передбачає тимчасове закриття повітряного простору.

Про це повідомляють Telegram-канал Astra, мер Невинномиська Михайло Міненков, глава Північної Осетії Сергій Меняйло і Міноборони РФ в Telegram. Жителі Новочеркаська й Невинномиська повідомляли про гучні вибухи. Зокрема, удари було завдано по хімічному підприємству "Невинномиський Азот" — великому виробникові аміаку та азотних добрив, який входить до групи "ЄвроХім". Це вже друга атака на завод за останні два місяці: у червні через схожий інцидент підприємство тимчасово припиняло роботу.

Мер Невинномиська Михайло Міненков заявив, що контролює ситуацію на місці. За його словами, зафіксовано 37 влучань, але обійшлося без жертв і серйозних руйнувань. Він також закликав мешканців не панікувати й утриматися від поширення фото чи відео з місця події.

На деякий час були закриті аеропорти у Владикавказі, Грозному, Нальчику, Ставрополі, Мінеральних Водах, Тамбові та Сочі.

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У Міністерстві оборони РФ повідомили, що російська ППО нібито знищила в ніч на 25 липня 105 українських безпілотників. Зокрема, за їхніми даними, дрони збивали над Бєлгородською, Брянською, Ростовською, Курською, Тамбовською, Воронезькою й Орловською областями, а також над Краснодарським і Ставропольським краями та Азовським морем.

Зазначається, що "Невинномиський Азот" постачає азотну кислоту на завод імені Свердлова в Нижньогородській області, де виготовляють компоненти для вибухових речовин, що використовуються у виробництві артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, дрони атакували аеропорт Мілерово Ростовської області РФ.

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