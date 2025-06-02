Дрони атакували низку областей РФ: місцеві повідомляють про вибухи і чорний дим у Курську та Воронежі (фото)
У ніч на 2 червня Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 162 безпілотників над різними регіонами країни. За офіційними даними, атака тривала з 20:10 до 02:00.
Про це йдетьсяу звіті міноборони РФ. Найбільше дронів, за версією російської сторони, було знищено над такими областями:
- Курська — 57 БПЛА
- Бєлгородська — 31
- Липецька — 27
- Воронезька — 16
- Брянська та Рязанська — по 11
- Орловська — 6
- Тимчасово окупований Крим — 2
- Тамбовська область — 1
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У регіональних медіа та телеграм-каналах повідомляють про серію вибухів у Липецькій області, зокрема в районі металургійного комбінату НЛМК. У Курську очевидці бачили чорний дим після вибухів, які приписують ударам БПЛА.
Також місцеві джерела у Воронезькій області повідомляють про можливу атаку на військовий аеродром "Борисоглєбськ", розташований у регіоні. Влада офіційно цю інформацію не підтверджує, але губернатор області Олександр Гусєв заявив про знищення кількох безпілотників неподалік від Воронежа.
Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.
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