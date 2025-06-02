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Дрони атакували низку областей РФ: місцеві повідомляють про вибухи і чорний дим у Курську та Воронежі (фото)

Ціхоцька Марія

Дрони атакували низку областей РФ: місцеві повідомляють про вибухи і чорний дим у Курську та Воронежі (фото)
Дрони атакували низку областей РФ. Джерело: Reuters

У ніч на 2 червня Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 162 безпілотників над різними регіонами країни. За офіційними даними, атака тривала з 20:10 до 02:00.

Про це йдетьсяу звіті міноборони РФ. Найбільше дронів, за версією російської сторони, було знищено над такими областями:

  • Курська — 57 БПЛА
  • Бєлгородська — 31
  • Липецька — 27
  • Воронезька — 16
  • Брянська та Рязанська — по 11
  • Орловська — 6
  • Тимчасово окупований Крим — 2
  • Тамбовська область — 1

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У регіональних медіа та телеграм-каналах повідомляють про серію вибухів у Липецькій області, зокрема в районі металургійного комбінату НЛМК. У Курську очевидці бачили чорний дим після вибухів, які приписують ударам БПЛА.

Також місцеві джерела у Воронезькій області повідомляють про можливу атаку на військовий аеродром "Борисоглєбськ", розташований у регіоні. Влада офіційно цю інформацію не підтверджує, але губернатор області Олександр Гусєв заявив про знищення кількох безпілотників неподалік від Воронежа.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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Війна в Україні