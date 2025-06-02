Дрони атакували низку областей РФ: місцеві повідомляють про вибухи і чорний дим у Курську та Воронежі (фото)

У ніч на 2 червня Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 162 безпілотників над різними регіонами країни. За офіційними даними, атака тривала з 20:10 до 02:00.

Про це йдетьсяу звіті міноборони РФ. Найбільше дронів, за версією російської сторони, було знищено над такими областями:

Курська — 57 БПЛА

— 57 БПЛА Бєлгородська — 31

— 31 Липецька — 27

— 27 Воронезька — 16

— 16 Брянська та Рязанська — по 11

та — по 11 Орловська — 6

— 6 Тимчасово окупований Крим — 2

— 2 Тамбовська область — 1

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У регіональних медіа та телеграм-каналах повідомляють про серію вибухів у Липецькій області, зокрема в районі металургійного комбінату НЛМК. У Курську очевидці бачили чорний дим після вибухів, які приписують ударам БПЛА.

Також місцеві джерела у Воронезькій області повідомляють про можливу атаку на військовий аеродром "Борисоглєбськ", розташований у регіоні. Влада офіційно цю інформацію не підтверджує, але губернатор області Олександр Гусєв заявив про знищення кількох безпілотників неподалік від Воронежа.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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